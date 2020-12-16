Амурский депутат сбил чиновницу при исполнении

На следующий день пострадавшая обратилась в больницу. Фото: DepositPhotos

Депутат и предприниматель из Белогорска сбил начальника управления капитального строительства местной мэрии. Информацию о происшествии сообщили в администрации города.

Авария произошла, когда сотрудники администрации исполняли решение суда – освобождали муниципальный земельный участок, занятый предпринимателем Борисом Стрельским. Присвоенную им ранее территорию возле школы №4 в Белогорске ограждают металлическим забором.

– Решение об освобождении участка Арбитражный суд Амурской области принял еще в 2018 году, – рассказал заместитель начальника правового управления администрации Евгений Жуков. – Сами суды длились семь лет. Уже два года ответчик злостно уклоняется от исполнения решения суда. Трижды администрация города предлагала это сделать. Безуспешно. Судебным приставом было направлено предложение об исполнении решения за счет администрации города с последующим взысканием затрат с Бориса Стрельского.

При этом, уточняют в мэрии, 14 декабря предприниматель-депутат заявил, что не является владельцем описанной территории и переписал ее на родственника. Однако всё же попытался воспрепятствовать въезду техники. Здесь же он совершил наезд на начальника управления капитального строительства Татьяну Савченко, добавляют в администрации Белогорска.

- Виновник ДТП не оказал никакой помощи, сухо сказав, что «извините, не видел», после чего уехал с места происшествия, - рассказала Татьяна Савченко. - Могу сказать, что осознание произошедшего ко мне пришло только дома, когда пришла и увидела своих детей.

Бизнесмена на место происшествия вернули правоохранительные органы, сотрудники составили протокол. Материалы дела находятся в полиции. Татьяна Савченко обратилась в горбольницу в связи с ухудшением здоровья.

Между тем, 15 декабря специалисты продолжили устанавливать металлическое ограждение на территории рядом со школой. Затем будут демонтировать часть наружной металлической лестницы, которая отходит от второго этажа расположенного тут же нежилого здания.

При этом по решению суда предприниматель должен был сам освободить самовольно занятый участок, демонтировать незаконно размещённый бетонный забор, одноэтажное нежилое здание, строение, контейнеры, деревянную постройку, убрать мусор. Ответчика также обязали привести самовольно занятые земли в состояние пригодное для дальнейшего использования.

ОБНОВЛЕНО В 11.11

Свою точку зрения на ситуацию Борис Стрельский рассказал белогорской «Просто газете»:

- Я уже не владелец данного нежилого помещения и спорного участка, у них новый собственник. А требование о проведении исполнительских действий почему-то вручили мне. На эти действия пристава-исполнителя я подал на обжалование, предоставив подтверждающие документы, выписку из единого реестра недвижимости. Было написано заявление о прекращении в отношении меня исполнительного производства. В суде находятся два административных иска об обжаловании действий судебных приставов- исполнителей. На сегодняшний момент решения судов нет.

По его словам, задний двор пустовал, освобождать его практически не нужно, за забором со стороны школы находится ряд деревьев и кустарников, теплотрасса.

- Когда работы, проведенные по разметке администрации, завершатся, то будет перекрыт доступ к зданию, будет невозможно привести уголь, не будет пожарного прохода. Считаю, что администрация вместе с судебными приставами нарушает такими действиями права собственника, перекрывая доступ к пользованию помещением и создавая угрозу безопасности находящихся в нем людей из-за невозможности подъезда к нему специализированного автотранспорта., - высказался депутат.

Также он сообщил, что 15 декабря по этому поводу подал заявление в прокуратуру.