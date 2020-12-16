Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 декабря 2020: В Амурской области увеличилось число смертей от COVID-19

Тем, кто сейчас борется с болезнью, благовещенцы помогают всеми возможными способами. Фото: администрация города Благовещенска

В Приамурье на утро 16 декабря выявлено уже 13 611 случаев заражения с коронавирусом. Только 15 декабря диагноз подтвердился у 149 человек, при этом у 72% из них заболевание протекает в виде ОРВИ. Пневмонию наблюдают у 23% пациентов, бессимптомная форма – у 5%.

К сожалению, растет и смертность от ковида. Прошлым вечером стало известно о новом летальном исходе, общее число скончавшихся из-за новой коронавирусной инфекции в Амурской области достигло 99 человек.

Тем, кто сейчас борется с опасной заразой, неравнодушные амурчане помогают, чем только могут. Во вторник, 15 декабря, в благовещенский инфекционный госпиталь передали несколько тысяч книг – об этом просили сами больные. Книги приносили с 10 по 13 декабря, после их обрабатывали в обеззараживающем боксе, а вчера они наконец-то добрались до получателей.

– Книги мы раздадим по отделениям, у нас есть небольшие общественные библиотеки в каждом отделении. Книги пригодятся как пациентам, так и сотрудникам госпиталя, чтобы люди читали, интересно проводили досуг, отвлекались в это тяжёлое для них время, поэтому мы благодарим всех горожан за участие в акции, – рассказал и. о. начальника инфекционного госпиталя Благовещенской городской больницы Андрей Роговченко.

Акцию инициировал мэр Благовещенска Олег Имамеев вместе с волонтерами движения «Книгодарение». Глава города также передал несколько книг – например, «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына, «Золото бунта» Алексея Иванова, «Невиновный» Джона Гришэма, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.