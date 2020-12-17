Пожар охватил международный терминал в аэропорту Благовещенска

Дым поднимается высоко над зданием. Фото: instagram.com/kazartsev_s/

Утром в четверг, 17 декабря, в международном терминале благовещенского аэропорта разгорелся пожар. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пожарные уже отправились на тушение. Свидетели происшествия видели их в на месте возгорания, также были замечены дополнительные отряды на Игнатьевском шоссе – предположительно, они также двигались в сторону аэропорта.

В Управлении МЧС по Амурской области подтвердили информацию о происшествии и тот факт, что на место уже выехали подразделения. Причины случившегося на данный момент неизвестны.

Между тем, как сообщают в пресс-службе аэропорта Благовещенска, сигнал о возгорании поступило в 8.30 утра. Тушением занимаются МЧС и пожарная служба аэропорта, данных о пострадавших нет.

Отмечается, что пострадавших нет. Фото: пресс-служба аэропорта Благовещенска

- Сам аэропорт работает в штатном режиме, задержек авиарейсов, связанных с пожаром, нет. Задержан один рейс из Москвы, по причине вылета самолета из столицы с опозданием, его прибытие ожидается в 15:30, - добавили в пресс-службе.

В здании аэропорта задымления нет, жизни и здоровью пассажиров и работников аэропорта ничего не угрожает.