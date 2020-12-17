Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 декабря 2020: «Ковидная» лаборатория в Благовещенске закрыта из-за нарушений

Лабораторию закрыли на два месяца. Фото: pexels.com

На утро 17 декабря в Амурской области зафиксировано 13 763 случая новой коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки выявлено 152 новых случая. Коронавирус продолжает распространяться по региону, но усиливается и борьба с ним.

Прививки врачам

В Приамурье продолжается прививание медиков от COVID-19. Накануне в область поступила третья партия вакцины «Спутник V». Её уже получили медицинские организации Благовещенска, Белогорска, Тынды, Зеи, Шимановска и Свободного, где оборудованы прививочные пункты.

- У нас прививаются и наши сотрудники, и коллеги из других медицинских организаций областного центра, принимающие непосредственное участие в оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом и подозрением на COVID-19. Предварительно были составлены графики вакцинации для каждого учреждения. Наша поликлиника сформировала прививочные бригады. И к моменту поступления «Спутника V» мы уже были готовы приступить к вакцинации. Всего по плану нам предстоит привить 105 человек, - рассказала заведующая отделением благовещенской поликлиники №1 Евгения Гурова.

Вакцинация проводится в два этапа, с промежутком в 21 день. Затем – анализ крови на определение антител, к тому времени у человека должен выработаться иммунитет к COVID-19.

Закрытие лаборатории

Между тем, Благовещенский городской суд на 60 суток закрыл одну из лабораторий, проводившей в областной столице исследования на COVID-19. Причиной тому послужили нарушения в её работе. Провести проверку управление Роспотребнадзора по Амурской области побудила информация о том, что удельный вес положительных проб на ковид, исследованных с 01.12.2020 по 08.12.2020 в этой лаборатории, составил от 35% до 45% - это в 3,5 раза больше среднего показателя по региону.

- В ходе проведенного учреждением выборочного уточнения установлены факты нарушений требований биологической безопасности при работе с возбудителями инфекционных заболеваний человека (COVID-19) и как следствие недостоверного представления сведений о полученных результатах исследований, - сообщают в Благовещенском городском суде.

В частности, в рабочей зоне 1 проводились мероприятия, которые должны были проводиться в рабочей зоне 2. А в рабочей зоне 2 выделение нуклеиновых кислот в боксе биологической защиты 1 класса проводилось в боксе биологической защиты 1 класса, что не соответствует методическим указаниям. Кроме того, при исследовании материала не соблюдалась инструкция по применению набора реагентов для выделения РНК коронавируса. И это лишь несколько из обнаруженных нарушений.

В судебном заседании защитник лаборатори пояснила, что вину в совершении административного правонарушения признает, просила не назначать наказание в виде приостановления деятельности по проведению лабораторных исследований сроком более чем на 30 суток, поскольку в настоящее время производится комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений. В свою очередь, представители управления Роспотребнадзора по Амурской области настаивали на приостановлении работы на 90 суток.

При назначении административного наказания судья учёл характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица. В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, было засчитано признание вины. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

В итоге лабораторию признали виновной в совершении административного нарушения и назначили ей наказание в виде приостановления деятельности по проведению лабораторных исследований на COVID-19 на 60 суток. Также организация обязана устранить нарушения, указанные в мотивировочной части постановления.

Постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.