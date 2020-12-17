Пожар в аэропорту Благовещенска 17 декабря 2020: Огонь тушили почти 60 человек

Пламя поднималось высоко над аэропортом. Фото: instagram.com/kazartsev_s/

Пожар в аэропорту Благовещенска 17 декабря 2020 года разгорелся утром. Информация об этом появилась в социальных сетях и мессенджерах в районе 09.00 по местному времени. Очевидцы сообщали, что пожарные уже находятся на месте происшествия, автомобили с дополнительными отрядами пожарных наблюдали и на Игнатьевском шоссе, на пути в аэропорт.

Первыми факт пожара подтвердили в управлении МЧС по Амурской области. Подробности случившегося на тот момент еще были неизвестны. Позднее в пресс-службе благовещенского аэропорта сообщили:

- В 8.30 утра поступил сигнал о возгорании здания международного сектора аэропорта Благовещенска. На месте уже работают пожарная служба аэропорта и МЧС. Данных о пострадавших нет.

В пресс-службе отдельно отметили, что аэропорт все это время работал в штатном режиме, задержек авиарейсов, связанных с пожаром, не было. Горело неиспользуемое здание.

- Задержан один рейс из Москвы, по причине вылета самолета из столицы с опозданием, его прибытие ожидается в 15.30. В здании аэропорта задымления нет, жизни и здоровью пассажиров и работников аэропорта ничего не угрожает, - добавил представитель аэропорта.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На данный момент уже известны некоторые подробности пожара. Так, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области рассказали, что локализовать пожар удалось уже в 9.29, открытое горение ликвидировали в 9.57 по амурскому времени. Полностью пожар в аэропорту был ликвидирован в 12.40.

- Общая площадь пожара составила около 1200 кв. м. Руководитель тушения, оценив обстановку, присвоил пожару повышенный ранг сложности, - добавили в ГУ МЧС России по Амурской области. - Около часа потребовалось огнеборцам для локализации пожара, к 9.57 открытое горение ликвидировали. При пожаре повреждена кровля и стены по всей площади строения. В тушении пожара были задействованы 59 человек и 19 единиц техники.

Сейчас на месте работает оперативная группа МЧС под руководством замначальника главного управления Константина Рыбалко, дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится разбирательство.