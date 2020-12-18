Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 декабря 2020: «Василек» принимает пациентов на реабилитацию

В Приамурье свободно 25,5% коечного фонда для больных ковидом. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области, по последним данным, выявлено 13 911 случаев коронавируса. В стационаре лечатся 1452 человека, свободно 25,5% коечного фонда. Сколько больных амурчан проходят лечение амбулаторно – достоверно неизвестно. Зато известно, что из 1948 коек в инфекционных госпиталях 892 оснащены кислородом, а 262 – аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Чтобы не заразиться

Для обеспечения безопасности во время пандемии в Амурской области сохраняют существующие ограничения, а иногда и вводят новые. Так, новые ограничения после заседания оперативного штаба ввели в Райчихинске – там закроют учреждения культуры вплоть до 31 декабря.

Детские кружки, секции и прочие организации, занятые дополнительным образованием, до 31 декабря могут продолжать работу только в дистанционном режиме. Так же должны работать и учреждения культуры. Кроме того, не смогут работать сауны, бассейн, ледовая арена и культурно-спортивный комплекс.

Детские утренники в городе состоятся, но без привлечения аниматоров – об этом уже говорили на оперативном штабе при правительстве Амурской области. Что касается райчихинских школ, то они продолжают учиться в смешанной, очно-дистанционной форме. Утреннему измерению температуры поручено уделить особенное внимание.

Будут ли аналогичные ограничения применены на территории всего Приамурья, станет ясно 18 декабря во второй половине дня – после того, как закончится заседание областного оперативного штаба.

Чтобы долечиться

Тех, кто уже выздоровел, приглашают на реабилитацию в санаторий «Василёк». Заезды стартуют с 12 января. Принимать будут пациентов двух возрастных категорий: взрослых старше 18 лет и детей до 18 лет вместе с родителями. При этом, заверяет главврач учреждения Олег Белый, ограничений по возрасту не будет, главное условие – отсутствие противопоказаний.

Длительность реабилитации составит 14 дней, проходить она будет в рамках Территориальной программы государственных гарантий для жителей Амурской области. На бесплатной основе предоставляется комплекс услуг: комфортные условия проживания, лечебное питание, полный спектр физиотерапевтических услуг, ЛФК, массаж, климатолечение целебным воздухом соснового бора. На курс санаторно-курортной реабилитации листок нетрудоспособности не предоставляется.

Направление на реабилитацию может дать участковый терапевт или педиатр. Подробности можно узнавать в администрации санатория по номерам: 8 (4162) 338-151, 8-914-380-68-50, 8-914-380-68-51.