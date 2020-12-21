Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 декабря 2020: Бизнесмены подарили ковидарию кислородные концентраторы

БГКБ оказалась на передовой в борьбе с ковидом. Фото: администрация города Благовещенска

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по Амурской области. Только 20 декабря выявили 141 новый случай COVID-19 – это небольшое число по сравнению с предыдущими днями, однако по-прежнему тревожное. Всего же на данный момент известно о 14 342 фактах заражения коронавирусной инфекцией в Приамурье.

С начала пандемии специалисты уже обследовали 662 346 человек, за последние сутки – 3 065 пациентов. В среднем ежесуточно исследуются 5 тысяч проб потенциальных ковидных больных.

По последним данным, на лечении в медорганизациях находятся более 5 тысяч ковидных больных, большинство лечатся амбулаторно. По данным на пятницу, 18 декабря, у 72,9% пациентов состояние оценивалось как легкое, у 22% - как среднее, у 5% - как тяжёлое. Однако эти данные уже могли измениться.

Между тем, бизнес продолжает оказывать посильную помощь инфекционным госпиталям и больным коронавирусом. Так, в Благовещенскую городскую клиническую больницу (БГКБ) поступило 10 кислородных концентраторов от амурских предпринимателей.

- В инфекционном госпитале своими глазами видел, как медики трудятся на износ и, конечно, не помочь больнице хоть чем-то мы не могли. Кислородные концентраторы – это оборудование, которое необходимо всегда. Закупленные дополнительно к уже имеющимся в больнице концентраторы позволят получать кислород большему количеству пациентов. Огромное спасибо нашим предпринимателям, которые сами вызвались помочь больнице, – рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Кислородные концентраторы эффективно используют в лечении пациентов с поражением легких, вызванным новой коронавирусной инфекцией.

- Самым тяжелым и грозным осложнением пневмонии является дыхательная недостаточность, поэтому в госпитале очень востребованы места, оснащенные системой подачи кислорода. Кислородные концентраторы реально могут помочь. Это прибор, который концентрирует кислород из атмосферного воздуха и увеличивает его фракцию во вдыхаемой газовой смеси до 95%, прибор работает от электросети и не требует каких-либо расходных материалов, к тому же имеет достаточной большой срок эксплуатации, – прокомментировал начальник терапевтического стационара инфекционного госпиталя Виктор Бардов.

Кислородные концентраторы от благовещенских предпринимателей уже работают в инфекционном госпитале.

- Искренне благодарим представителей бизнеса нашего города и администрацию Благовещенска за поддержку и подарок, который, конечно же, поможет нам в ежедневной борьбе за спасение пациентов, – прокомментировали в больнице.