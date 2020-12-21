Праздник к нам приходит: что поставить на новогодний стол?

Блюда, в том числе для новогоднего стола, доставляют с заботой о здоровье. Фото: pexels.com

Уже с точностью можно говорить - Новый год на носу. Самое время выбирать подарки, украшать дом и думать, что поставить на праздничный стол. О последнем поговорим подробнее и ответим на насущные вопросы: во сколько обойдется и не лучше ли оформить доставку?

Покупаем сами

Классический новогодний ужин на большую семью обойдется примерно в 5 тысяч рублей (это если готовить сразу пять салатов, новогоднего гуся, картошечку, холодец, нарезку - полный набор). Сумма может разниться в зависимости от числа собравшихся за столом и вкусовых предпочтений: например, если вместо оливье вы приготовите простой овощной салат.

Однако к финансовым затратам нужно прибавить временные: не один час придется сновать по магазинам в поисках нужных и приемлемых по цене продуктов, а уж на готовку и целый день можно убить! К слову, многие предпочитают закупать все заранее - так поступает и амурчанка Алена:

- Наш список покупок не отличается от стандартной корзины любого человека перед Новым годом. Обязательно берем мандарины: без них Новый год - не Новый год. Покупаем курицу, все ингредиенты для оливье, консервы. Заранее берем алкогольные напитки. Ближе к празднику приобретаем продукты, которые долго нельзя хранить - сыр, копчености, фрукты и овощи. И сладости, конечно. Многое зависит от скидок: часто не собираешься покупать что-то, а на акции посмотришь - и берешь.

По словам женщины, хотя до «дня икс» остался еще почти месяц, во многих магазинах уже наблюдаются очереди. Это замечают и продавцы в супермаркетах. Помимо праздничных продуктов у амурчан популярностью пользуются и новогодние безделушки - гирлянды, шарики, украшения.

- Среди основных товаров на ленте все чаще и чаще появляются новогодние украшения, детские костюмы, подарочные наборы. Не остаются без внимания икра, мандарины, шампанское. Точно можно отметить, что покупателей стало больше - особенно в выходные, когда за покупками едут и люди из других сел и городов. Увеличилось и стандартное, «вечернее» количество посетителей, - отметила кассир местного гипермаркета Виктория.

Заказываем в ресторане

Чтобы не стоять в очередях за праздничными продуктами и не провести большую часть 31 декабря на кухне, можно заказать доставку еды на дом. В некоторых случаях такой метод может оказаться даже практичнее и дешевле. Рассмотрим несколько вариантов:

Суши и пицца. Большой популярностью на праздники пользуются наборы, в которые входят различные позиции меню по приемлемой цене. Так, в одном из ресторанов японской кухни мы нашли сет из 72 кусочков роллов за 1390 рублей. Комбо из пяти пицц в другом заведении стоит 1299 рублей. Этого более чем достаточно на компанию, да и выходит выгодно, особенно если сравнивать с богатым новогодним столом в классическом понимании.

Китайская кухня. На сайте одного из кафе мы разошлись и добавили в корзину аж восемь блюд: десерт, четыре салата и три мясных позиции. Потратить за такой вроде бы богатый ужин придется всего 3375 рублей. Невольно задумаешься, а стоит ли в таком случае самому все готовить?

Европейская кухня. В ресторане, который мы выбрали, ужин из трех салатов, трех мясных и одного рыбного блюда, а также двух закусок обошелся в 4250 рублей. Тоже вполне бюджетный вариант, на который можно обратить внимание.

Это лишь несколько примеров. Всего же мы обзвонили около 10 благовещенских заведений. Везде нас предупредили: в Новый год работа ведется только по предварительным заказам. Поэтому позаботиться о вкусном празднике рекомендуется пораньше.

- Заказы начнем принимать с 20 декабря. Однако, если наберется максимальное количество заказов, то их прием может временно приостановиться, - отметили в одном из ресторанов китайской кухни.

А вот в одном из заведений, предлагающих японскую кухню, оформить предзаказ можно уже сейчас. Сотрудники рекомендуют позаботиться о выборе блюд заранее:

- В праздник, 31 декабря, работа ведется, в основном, по предзаказам. Текущие также можем принять, но время ожидания продлится.

Мечтаем о корпоративах

В прошлые годы у амурчан был и третий вариант - прийти в новогоднюю ночь в ресторан, где к профессионально приготовленным блюдам прилагалась и праздничная программа. Из-за пандемии такого устроить нельзя, запрещены и корпоративы. И если гостей заведений это просто огорчает, то по самим бизнесменам бьет куда с большей силой.

- У нас зал работает с 11.00 до 21.00, вынос и доставка в обычном режиме. Что касается корпоративов - клиенты, конечно, уговаривают их провести, но это строго запрещено. Из-за этого много неприятных слов можно услышать, люди не понимают, что за их желания в итоге будем отвечать мы, - рассказала сотрудница одного из кафе китайской кухни Марина.

У иных заведений дела обстоят еще хуже.

- С первой волной коронавируса сорвались выпускные, корпоративы и свадьбы. Помощи от властей мы тоже не видим. Налоговая с приставами арестовала имущество. Как сейчас выходить из положения, не представляем. За все платить нужно, налоги давят, а заработка нет, нет отсрочки, налоговых каникул. Клиентов нет совсем, и мы не уверены уже, что они будут, - поведали представители другого ресторана армянской и европейской кухни.

Амурские рестораторы согласны не со всеми существующими ограничениями. Исполнительный директор ассоциации «Амурская федерация рестораторов и отельеров» Татьяна Гудзовская рассказала подробности:

- Мы готовимся праздновать Новый год без корпоративов, это данность нашей действительности. Однако считаем избыточными существующие ограничения по режиму работы в Амурской области. Причин несколько. Во-первых, есть рекомендации федерального Роспотребнадзора об ограничении режима работы предприятий общепита до 23.00. Во-вторых, помимо ограничений по режиму работы есть и другие: запрет на танцы, кальяны, караоке, запрет за заполняемость зала более 50% от общего числа посадочных мест и, конечно, запрет на массовые мероприятия - они обоснованны, и они работают. В-третьих, ввод ограничений в отношении легального бизнеса, который работает в рамках правового поля, ведет к тому, что получает развитие теневой бизнес по организации массовых мероприятий, контролировать который не представляется возможным.

Татьяна Юрьевна отметила, что после возобновления работы с августа не произошло ожидаемого восстановления объемов реализации. С октября начался спад посещаемости, который достигает 70-80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- И улучшения ситуации не предвидится, поскольку эпидпроцесс продолжается, многие болеют или на самоизоляции, или просто опасаются за свое здоровье и здоровье близких. Поэтому перспективы отрасли общественного питания весьма безрадостны. Что может исправить ситуацию? Нормализация эпидобстановки в регионе и в стране в целом, а также возобновление экономической активности населения, - считает специалист.

Кроме того, она подчеркивает: не все услуги общепита имеют доставочный характер. В рестораны приходят не только за едой, но и за атмосферой - красивой обстановкой, фоновой музыкой, сервисом. В этом году создавать ее придется дома, самостоятельно. Ресторанные блюда, думается, в этом помогут.

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Насколько подорожают продукты?

По данным Амурстата, в прошлом году перед Новым годом мясо курицы подорожало на несколько копеек, говядина - на 2 рубля, а свинина и вовсе стала дешевле на пару рублей. Стоимость картофеля стала больше на несколько копеек, огурцов - почти на 30 рублей, помидоров - на 13 рублей. Яйца подорожали на три рубля. Похожего роста стоит ждать и на этот раз. Подробнее об этом рассказал глава одного из амурских крестьянско-фермерских хозяйств Евгений Соколовский.

- На капусту и морковь цены должны вырасти не очень сильно, в связи с тем, что в этом году был неплохой урожай и спрос оптовых потребителей из других регионов в этот раз минимальный. Урожай свеклы и картофеля был значительно хуже, и спрос на картофель у нас все же довольно высокий - как внутри региона, так и из других местностей. Поэтому здесь можно ждать значительного повышения цены, - пояснил Евгений Владиславович.

Он уточнил, что молочные продукты может ждать незначительный рост. Подорожает мясо крупного рогатого скота и свинина, цены на замороженное мясо птицы будут расти на уровне инфляции. Значительно вырастут цены и на тепличную продукцию - огурцы и помидоры, примерно на 30% подорожают морепродукты. А вот стоимость яиц должна подняться незначительно, за них можно не волноваться.