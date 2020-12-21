В Благовещенске 48 жилых домов остались без теплоснабжения

Фото: www.instagram.com/prokamur/

В Амурской области авария на участке теплосети оставила без отопления 4 тысячи человек. На место происшествия выехал прокурор Благовещенска Александр Александров.

Авария произошла в районе жилого дома по улице Первомайской, 27. Из-за неё от теплоснабжения оказались отключены 48 многоквартирных домов, где живут свыше 4 тысяч амурчан, а также корпусы детского сада №3.

Прокуратура Благовещенска выяснит обстоятельства произошедшей аварии, даст оценку своевременности устранения аварийной ситуации ООО «АКС».

По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования.

ОБНОВЛЕНО

Позднее стало известно, что на улице Первомайской произошла не авария, а плановый ремонт теплосети. По информации на 17.15, ремонт завершен, по трубам пустили горячую воду.