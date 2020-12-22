Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 декабря 2020: Детям врачей вручили новогодние подарки

Подарки приобрели на деньги, которые должны были пойти на праздничный фейерверк. Фото: admblag.ru

COVID-19 в Амурской области к 22 декабря неожиданно пошёл на спад – уже несколько дней количество ежедневно выявляемых случаев постепенно снижается. Вот и вчера, 21 декабря, выявили 137 новых случаев, хотя кажется, что таких сравнительно небольших чисел мы не видели с октября.

Опубликовал амурский Роспотребнадзор и данные за прошедшую неделю. С 14 по 20 декабря в Приамурье выявили 1 045 случаев коронавируса, треть из которых приходится на Благовещенск – здесь заболел 371 человек. Второе место занимает Свободный, где ковид нашли у 126 жителей. В остальных районах случаев сравнительно немного, не больше 60 с понедельника по воскресенье (см. «Только цифры»).

Ещё одна хорошая новость – для детей медиков, которые работают в Благовещенской городской клинической больнице (БГКБ) закупили сладкие подарки. На их приобретение пошли деньги, которые благовещенская администрация планировала потратить на фейерверк к Новому году.

- Это будет небольшой приятной компенсацией для наших малышей, которые не видят родителей дома или видят не так часто и много, как хотелось бы. Потому что сейчас все наши сотрудники работают в условиях повышенной интенсивности. Новый год – это самый главный семейный праздник. Желаю всем встретить его со своими родными, – поделился руководитель терапевтического стационара инфекционного госпиталя БГКБ Виктор Бардов.

Доставить подарки в городскую больницу помогли волонтеры Центра «Выбор».

- Мы закупили 450 подарков для детей медиков, которые находятся сейчас в непростой ситуации. В этом году из-за эпидемии коронавируса отменены все массовые мероприятия, действуют определенные ограничения, введенные для того, чтобы снизить уровень заболеваемости. Но для детей Новый год в любом случает должен оставаться волшебным праздником, – рассказал мэр областной столицы Олег Имамеев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где заразились за прошлую неделю?

- г. Благовещенск – 371 случай;

- г. Свободный – 126 случаев;

- Мазановский район – 59 случаев;

- Тамбовский район – 49 случаев;

- Магдагачинский район – 47 случаев;

- г. Зея – 42 случая;

- г. Тында – 41 случай;

- Сковородинский район – 41 случай;

- г. Белогорск – 34 случая;

- г. Райчихинск – 33 случая;

- Ромненский район – 23 случая;

- Архаринский район – 22 случая;

- Константиновский район – 22 случая;

- Тындинский район – 20 случаев;

- Михайловский район – 16 случаев;

- Серышевский район – 15 случаев;

- г. Шимановск – 14 случаев;

- Зейский район – 14 случаев;

- Свободненский район – 14 случаев;

- Ивановский район – 9 случаев;

- Благовещенский район – 8 случаев;

- Завитинский район – 8 случаев;

- Белогорский район – 6 случаев;

- Октябрьский район – 4 случая;

- Бурейский район – 3 случая;

- Селемджинский район – 2 случая;

- Шимановский район – 2 случая.