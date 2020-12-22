Коронавирус унес жизнь экс-ректора Амурской медакадемии, профессора Владимира Доровских

Редакция «Комсомольской правды – Благовещенск» присоединяется к соболезнованиям Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Бывший ректор Амурской государственной медицинской академии, профессор Владимир Доровских скончался от коронавируса в ночь на 22 декабря. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет. Соболезнования в связи с кончиной Владимира Доровских выразил губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Анатольевича Доровских, всем, кто знал и ценил этого яркого, талантливого, мудрого человека. Владимир Анатольевич много сделал для науки, внес колоссальный вклад в развитие амурской медицины, был неравнодушным и принципиальным человеком, - с сожалением об утрате отметил Василий Александрович.

Слова соболезнования произнес и мэр Благовещенска Олег Имамеев:

- Это невосполнимая утрата для всех нас. Ушел из жизни почетный гражданин нашего города, которого знали и уважали тысячи благовещенцев и амурчан. Всю свою жизнь Владимир Доровских отдал самым нужным и благородным профессиям – профессии врача и профессии педагога. Своим Учителем его называют многие известные доктора нашего города и области. Талант, ответственность, высокий профессионализм Владимира Доровских ценили его коллеги. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Владимир Анатольевич Доровских — заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный житель Благовещенска. Долгое время он был ректором АГМА, и именно под его руководством вуз получил международное признание.

Владимир Доровских отдал родному вузу более 50 лет своей жизни. Активную научную деятельность он сочетал с работой декана лечебного факультета, проректора по учебной работе, ректора Амурской государственной медицинской академии, проректора по лечебной работе. Владимир Доровских сумел сохранить и преумножить потенциал вуза. Под его руководством академия получила ряд значимых международных наград и признание на самом высоком уровне.

Владимир Анатольевич - автор около 500 научных трудов, двух десятков монографий и учебных пособий, а также авторских свидетельств и патентов на изобретения. Он создал научную школу по исследованию новых лекарственных средств. Под его руководством были внедрены в клиническую практику препараты, облегчающие адаптацию к холоду.

За свою деятельность Владимир Доровских был удостоен почётных званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», имеет орден Почёта, медали «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». Он не раз избирался почётным членом известных научных обществ мира: Международного биологического центра Кембрижда, Генеральной ассамблеи Польской медицинской академии, Всемирной медицинской академии им. А. Швейцера, Медицинского колледжа города Осака (Япония), имел множество государственных и интернациональных наград.

Редакция «Комсомольской правды – Благовещенск» присоединяется к соболезнованиям и вместе со всеми скорбит об огромной утрате для амурской области и всего нашего города и региона.