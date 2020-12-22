Амурчане в новогодних костюмах пробегут 1 января по набережной Благовещенска

Акция в Благовещенске проходит не первый год. Фото: instagram.com/begkmechte/

Амурские бегуны начнут новый год с пробежки в карнавальных костюмах по набережной Благовещенска. Акция стартует в полдень 1 января.

Энтузиасты пробегут от манежа стадиона «Амур» до елки на центральной площади города, но на этом не остановятся. Вокруг елки станцуют хоровод, а потом побегут назад – с усиленным рвением, ведь на финише их ждут чай с угощением.

В 2019 году в карнавальных костюмах пробежали и в Циолковском. Фото: instagram.com/begkmechte/

Присоединиться к акции клуба «Бег к мечте» может любой желающий, достаточно прийти на точку сбора в праздничном костюме. Новичков пригласила руководитель клуба Альбина Попова:

- Очень приятно, что каждый год на старт новогоднего забега встают те, кто планировал присоединиться к нам в течение года, но этому мешали какие-то обстоятельства. Во время пробежки мы со всеми знакомимся, на финише пьем чаи , приглашаем новичков на тренировки.