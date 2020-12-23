Пациента с иглой в сердце спасали врачи в Приамурье

Уникальную операцию провели дежурные хирурги. Фото: Амурская областная клиническая больница

Хирурги в Амурской области провели чрезвычайно сложную операцию – они достали иглу из сердца 25-летнего пациента. Молодой мужчина поступил с жалобами на боли в области сердца. Из его рассказа стало ясно, что он напоролся на иглу, которая случайно оказалась в постели.

- Срочно проведенное в приемном отделении обследование подтвердило наличие в грудной клетке пациента двух инородных тел, один из которых уже находился в перикарде. Ситуация осложнялась наличием крови в сердечной сумке. Жизнь пациента оказалась под угрозой, - рассказали в Амурской областной клинической больнице, где и прошла уникальная операция.

Из сердца достали два фрагмента иглы. Фото: Амурская областная клиническая больница

Врачи проконсультировались и согласовали тактику с заведующим торакальным отделением Евгением Рябовым и провели экстренную операцию. Жизнь амурчанину спасали дежурные врачи-хирурги: кандидат медицинских наук Сергей Аникин и врач-хирург Артем Заваруев.

Обнаружить фрагменты игры в сердце было чрезвычайно сложно. Однако, благодаря слаженной командной работе, врачи с задачей справились. Оба фрагмента в ходе операции были извлечены. Пациент спустя неделю был выписан, его здоровью ничего не угрожает.