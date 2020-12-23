Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 декабря 2020: Регион опередил соседей по числу выздоровевших от ковида

Ежедневно на коронавирус обследуют порядка 4-5 тысяч амурчан. Фото: pexels.com

Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Амурской области. Только в прошлые сутки подтвердились 142 новых факта заражения, общее их число достигло 14 621. Каждый день специалисты обследуют порядка 4-5 тысяч амурчан на наличие ковида.

Между тем, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, число выздоровевших от коронавируса в Приамурье опережает многие регионы Дальнего Востока. Сейчас количество излечившихся от COVID-19 составляет 13 040 человек, это 89% от общего числа заразившихся за время пандемии.

При этом в Хабаровском крае доля поправившихся пациентов составляет 85%, на Камчатке – 88%, на Чукотке – 87%, в Сахалинской области – 78%, в Приморском крае – 71%, в Еврейской автономии – 69%. Таким образом, Амурская область опережает сразу шесть регионов Дальневосточного федерального округа.

Инфографика и данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Однако, несмотря на эту статистику, китайские власти усиливают контроль на границе с Приамурьем, чтобы не пропустить в уезд Суньу опасную инфекцию.

Как сообщает Biang со ссылкой на телевидение Хэйхэ, 21 декабря в уезде прошло сразу несколько проверок с участием чиновников из Народного правительства уезда, а также сотрудников местного Штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Они проверяли, как соблюдаются меры предосторожности.

А заодно призвали пограничников усилить контроль за границей с Россией, чтобы избежать вероятности попадания COVID-19 в уезд из-за границы. В Суньу с минувшей зимы не было выявлено ни единого случая заболевания COVID-19.