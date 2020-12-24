В Амурской области зарегистрировано уже 14 761 факт заражения COVID-19. Все указывает на то, что к концу недели регион перешагнет порог в 15 тысяч заболевших, ведь каждый день в Приамурье выявляют как минимум 135-140 новых случаев.Так 23 декабря коронавирус подтвердился у 140 амурчан. У 116 из них заболевание протекает в виде ОРВИ (8%), у трех – бессимптомно (2 %), у 21 – в виде пневмонии (15%).Врачи работают на пределе сил и возможностей. Катастрофически не хватает транспорта для медицинских нужд. Накануне руководство Благовещенской городской больницы обратилось в Законодательное Собрание с просьбой передать им легковой автомобиль. Теперь в гараже больницы есть новая машина – Nissan Teana. Ее планируют направить в одну из женских консультаций, чтобы перинатолог мог выезжать к беременным на дом, если появится такая необходимость.– Спасибо, что пошли нам встречу. Для нас транспорт чрезвычайно необходим, так как нагрузка выросла в разы, в том числе и на машины. Помимо пожилых людей в зоне риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией находятся и будущие мамочки. Чтобы минимизировать риски заражения, транспорт решено было направить в женскую консультацию. При необходимости перинатолог сможет выезжать на дом самостоятельно и наблюдать за развитием плода, - обратился к амурским депутатам главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.А ведь это не первое подобное обращение. Ранее два автомобиля передали городской поликлинике №1, водители возят врачей на вызовы и доставляют пациентов на обследования.