Вот и сотрудница «Комсомольской правды» столкнулась с тем, чего ждала, но не ожидала: коронавирус. Весть пришла в семью журналистки в конце октября, и она «засела» дома на полтора месяца. Как это было - в откровенном дневнике, растянувшемся на два месяца.Я - контактнаяПонедельник, 19 октября. Мой молодой человек почувствовал легкое недомогание, остался на денек работать дома.Вторник, 20 октября. На работу парня не пустили, отправили к врачу. Медики взяли тест, открыли больничный. Признаков болезни не наблюдалось.Понедельник, 26 октября, вечер. У молодого человека пропало обоняние. Я ушла на «удаленку».Четверг, 29 ноября. Пришел положительный результат на коронавирус. Началось самое «интересное».Конечно, я осознавала, что не заболеть в пандемию практически нереально, и рано или поздно я с этим столкнусь. Но с положительным результатом пришла и паника. Мне стало страшно, я плакала. Будучи журналистом, даже не сообразила сразу, куда обращаться. Информацию нашла на сайте Роспотребнадзора, написала им на все номера в WhatsApp. Дальше - звонок в 112.- Вам нужно написать Роспотребнадзору…Написали? Молодец! - похвалила меня девушка на том конце провода. И замешкалась. Нужно ли вызывать врача, или стоит подождать, она точно сказать не смогла. И переключила меня на медика.Грубоватая врач также посоветовала написать в мессенджер Роспотребнадзора и не вызывать доктора, если нет никаких симптомов. Он сам должен приехать ко мне на восьмой-девятый день. На всякий случай я переспросила: действительно ли не нужно никого вызывать?- Вы что, НУЖНО! - воскликнула доктор, противореча сама себе.Она дала мне три номера нужной поликлиники. По первому я с трудом дозвонилась в электронную регистратуру, в которую в такой ситуации звонить как раз не надо - интересно, зачем тогда дают их телефон? Я продолжила звонить, до нужного специалиста «достучалась» уже через час.- Если температуры нет, то и не приедем, - ответила девушка, выслушав мои симптомы. - И вообще, еще позже позвонили бы. Ждите, врач будет на 8-9-й день.И это притом, что звонила я не поздно - в 17.00, когда поликлиники работали до 22.00. И звонила потому, что в памятке Роспотребнадзора было указано - врача нужно вызывать при первых симптомах одного только ОРВИ.Вечером в WhatsApp мне ответил специалист Роспотребнадзора и попросил прислать им результат теста больного, с которым я контактировала. Мне нетрудно было это сделать, но задумайтесь: откуда у контактного могут оказаться данные больного, если это, например, коллега? Итак, информацию о своем молодом человеке я переслала, и больше мне никто не отвечал, хотя вопросов оставалось немало.В тот же вечер у больного отдаленно появились обоняние и вкус.На мазок - в поликлиникуСуббота, 31 октября. Пришло сообщение от минздрава: «Вы контактный, изолируйтесь. Номер предписания - такой-то».Понедельник, 2 ноября. К моему парню приехали врач и медсестра. Повозмущались, что живет слишком далеко, и спросили, чем он лечится. Посоветовали пропить прописанные препараты 10 дней и прекратить прием. И уехали - не осмотрели, не послушали, не измерили температуру, не взяли мазок. Пояснили, что тест приедут брать на 8-9-й день, а пока рано.Чуть позже зазвонил мой телефон. На другом конце спросили:- Василина Андреевна, о предписании же знаете? Сегодня нужно подойти в поликлинику и сдать мазок на ковид.- Так я же контактная.- Да ничего страшного! Там все контактные. Иначе врач к вам просто не успеет приехать.Пошла. Хорошо, что поликлиника в двух шагах от дома - я подвергала риску заразиться не так уж много людей. Зато в поликлинике риск был огромный: кабинет инфекциониста находится в отдельном помещении, в маленьком коридоре, где все стояли вплотную. Мимо пробегал медработник с - внимание! - спущенной маской. Да, мимо пары десятков людей, у половины из которых наверняка обнаружат ковид.Мазок сдала. Дальше опять предстояло ждать, а если со мной не свяжутся - дозваниваться самой.Вторник, 3 ноября. Снова звонок, снова попросили прийти и сдать мазок. На вопрос, зачем мне идти второй раз, если контактные сдают только один тест, пояснили: если первый будет отрицательный, второй его просто подтвердит. Сходила. История с количеством человек в очереди повторилась.Нет вкуса - нет и «ковида»Среда, 4 ноября. У меня пропало обоняние и частично вкус. Чувствовать запахи я перестала еще несколько дней назад - из-за большого количества лекарств. Когда они «выветривались», все приходило в норму. Вкус пропал не весь - я перестала чувствовать соленое и острое. Вкус сладкого, наоборот, усилился. Было ощущение, что есть температура, градусов 38, а измерила - 36,6. Постоянно клонило в сон. Вечером получила постановление от Роспотребнадзора о том, что я контактная. Его срок закончился 3 ноября!Вкус и запах частично вернулись ко мне в течение 4-5 дней. Еще спустя неделю все полностью восстановилось.Суббота-воскресенье, 14-15 ноября. Пришли два сообщения от минздрава с хорошей новостью: у меня отрицательный результат. Конечно, я удивилась, что под одной крышей с больным не заболела, но положилась на свой иммунитет.Понедельник, 16 ноября. Счастливая, я отправилась в поликлинику закрывать больничный. Сидеть безвылазно дома уже осточертело. Очередей почти не было, и через 10 минут я стояла в кабинете врача. Медик огорошила меня тем, что результат у меня все-таки положительный, добавив, что вообще не верит тому, что присылает в сообщениях минздрав, и посоветовав идти домой и ждать звонка.Оказывается, мазок от 2 ноября был положительным. Теперь снова нужно идти в поликлинику - сдавать два контрольных теста.Понедельник, 16 ноября. Пришла в поликлинику, на двери которой висит объявление: «Вход больным с подтвержденным COVID-19 запрещен». На этот раз очередь была такой большой, что часть людей стояла на улице. Не ковид подхватишь, так простуду.Среда, 18 ноября. Снова пришла на мазок, история с очередью повторяется.Спустя несколько дней позвонил специалист Роспотребнадзора и спросил, знаю ли я о своем диагнозе.Квест: получи свой больничныйЧетверг, 26 ноября. Позвонил из поликлиники врач, обрадовал отрицательным результатом. На прием позвал 30 ноября, в понедельник. На вопрос об электронном больничном ответил: «Так он такой и будет, но прийти все равно надо».Понедельник, 30 ноября. С утра пошла в поликлинику. В кабинете, который был мне нужен, никого не было. Очереди тоже, но врач сказал подождать. Ждала примерно минут 20. Войдя, узнала, что больничный у меня открыт не на те даты. Отправили в другой кабинет выяснять.Там тоже задались этим вопросом. Аннулировать документы не смогли, стали ждать главврача. Я просидела около двери полтора часа. В итоге меня отправили домой и посоветовали подойти попозже.Попозже оказалось, что все разрешилось благополучно, но мне нужно снова уточнить даты в первом кабинете. Опять прождав минут 20, узнаю, что врача посещать было необязательно. При этом у меня не спросили о самочувствии, не осмотрели, хотя, по словам амурского министра здравоохранения, - должны были.В окошке, где выдают справки, снова назвали не те даты. Я напряглась, но в итоге меня выписали, больничный оформили правильно. И выдали электронный листок… на бумаге! А ведь наш министр здравоохранения советовала делать электронные больничные, как раз чтобы не стоять в очередях.…4 декабря, пятница. Получила SMS от минздрава: «Ваш результат - отрицательный».ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯЗдравоохранение в раздрае?Хочу сделать вывод: наша система сильно расшатана. Спустя полгода с начала пандемии до сих пор нет точного порядка действий, конкретных номеров, по которым можно вызвать врача. Две недели я находилась без лечения. А когда стал известен результат, назначать лекарства не было смысла - по-моему, я уже переболела. Теперь переживаю о последствиях такого выздоровления. К тому же, пока я не знала о диагнозе, могла заразить многих, как и во время простого выхода в магазин, так и в очереди на мазок.Из хорошего: в течение недели после получения отрицательного теста мне звонил оператор поликлиники и интересовался о здоровье. Также хочу заметить, что у некоторых переболевших меняется восприятие вкуса. Кто-то не может есть мясо, потому что оно кажется испорченным. Я же перестала употреблять много соли. То, что раньше для меня было достаточно приправленным, теперь воспринимается как пересоленое.