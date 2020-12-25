Праздничный фейерверк, массовые мероприятия и работу лыжной базы на новогодних каникулах отменили в Свободном. Причиной стало распространение новой коронавирусной инфекции в городе – он занимает второе место в недельной статистике по COVID-19 после Благовещенска.- Все массовые мероприятия отменяются. Снежно-ледовый городок официально откроют без зрителей 27 декабря. На открытии благодарственными письмами наградят строителей «ледяной сказки» на центральной площади, - рассказали в пресс-службе Свободного.Праздничная программа «Новогодняя открытка» будет транслироваться в записи на большом экране, который установят 30 декабря на главной площади Свободного. С 10.00 до 21.00 на нем можно будет увидеть концертные номера местных артистов, а также поздравления от первых лиц города.Продумали и занятость свободненцев на каникулах:- Отдел культуры запланировал 27 онлайн-мероприятий. В микрорайонах залито 5 хоккейных коробок и 7 катков. Будет работать ледовая арена СК «Союз», тренажерные залы, - рассказала заместитель главы города по социальной политике Наталья Грушко.Дополнительного обсуждения потребовал вопрос работы лыжной базы в микрорайоне Дубовка. Поскольку здесь сложно развести потоки людей и соблюсти санитарные нормы, поступило предложение закрыть прокат лыж и тюбингов. Однако глава города с таким предложением не согласился:- Наши тюбинги рассчитаны на безопасное катание со склонов базы. У них - низкая скорость. А те, что покупают горожане в магазинах, как правило, имеют повышенную скользкость и развивают скорость до 60 километров в час. Если мы закроем прокат, горожане все равно будут ездить на базу, но со своими «ватрушками», - прокомментировал мэр Владимир Константинов.В итоге был вынесен вопрос о закрытии лыжной базы на период новогодних праздников. Большинство членов оперативного штаба проголосовали за это решение.