В Амурской области продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции. С апреля выявили 14 902 случая заражения, и это не предел – новые факты заболевания фиксируются ежедневно. Только за последние сутки медики провели 4 211 тестов на COVID-19 и обнаружили болезнь у 141 амурчанина.Между тем, по данным портала стопкоронавирус.рф, в Приамурье от коронавируса благополучно выздоровели 13 311 человек, за прошлые сутки – 136. Новые смертельные исходы не регистрируются уже девять дней, общее число умерших от ковида в Амурской области составляет 105 человек.У наших соседей ситуация обстоит не так радужно. В Хабаровском крае выявлено 32 701 случай заболевания, выздоровели 28 249 человек, умерли – 199. В Забайкалье с начала пандемии заразились 25 511 жителей, выздоровели 23 317, умерли – 365. В Якутии зафиксировано 25 037 фактов заражения, 22 479 выздоровлений и 367 смертей. Пока сравнение идет в пользу Амурской области.Наш регион уже не раз побеждал эпидемии. Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало видео о том, как Приамурье спасалось от тяжелых заболеваний – от оспы до коронавируса. В нем говорится, что занос оспы в регионе неоднократно приводил к эпидемиям в XIX веке. Приходила в область и быстро распространяющаяся холера. Но решительные действия позволили справиться с этим. А значит, и с коронавирусом мы однажды должны разобраться.