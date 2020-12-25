До Нового года осталась неделя, и Амурскую область все больше охватывает праздничное настроение. И пусть зима выдалась совсем не снежная и не морозная, а коронавирус и связанные с ним ограничения расстроили все планы, жители региона еще могут подарить себе и детям настоящую сказку. Достаточно заглянуть на представления областных театров, чтобы вспомнить, за что мы любим эту пору.Сцена - детямНи один день с 25 по 30 декабря не пройдет в Амурском областном театре кукол без постановки спектакля «Из сказки в сказку» (0+). Маленькие зрители во время него отправятся в путешествие в компании Деда Мороза. Вместе они будут кочевать из одной удивительной истории в другую, встречаться с героями театральных постановок и искать Снегурочку. Кроме того, перед спектаклем ребята смогут сфотографироваться на фоне оборудованных к празднику фотозон и поиграть с веселым Снеговиком.Премьера для детей есть и в Амурском областном театре драмы. С 26 по 30 декабря на сцене каждый день будут показывать спектакль «День рождения Машки Сидоровой» (6+). Машка - очаровательная и резвая козочка, в которую тайно влюблены все ее друзья, от индюка Пети до вальяжного кота Ипполита. Как нетрудно догадаться по названию постановки, у главной героини намечается вечеринка по случаю дня рождения. И она обещает стать особенной.Особенным день спектакля станет и для юных зрителей театра драмы. Потому что их ждет не только постановка, но и интерактивный бесконтактный квест с заданиями, загадками, безудержным весельем и даже подарками. Стоит того, чтобы поучаствовать, правда?Песни - взрослымПочувствуют новогоднее настроение и амурчане постарше. В четверг и пятницу, 24 и 25 декабря, подростков и взрослых ждет Амурский областной театр драмы. Здесь покажут магический дивертисмент «Ночь перед Рождеством» (12+). Спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя является визитной карточкой и одной из наиболее зрелищных и самобытных постановок нашего театра. Он сыгран уже более сотни раз и всегда собирает полные залы зрителей - причем не только в Амурской области, но и в других регионах, куда артисты ездят на гастроли.А 26 декабря состоится традиционный новогодний концерт амурского камерного хора «Возрождение» - «Снежные песни для хороших людей» (6+). В Амурской областной филармонии, где пройдет представление, обещают воссоздать атмосферу любимого семейного праздника со всем ее уютом и теплом. Впрочем, какие именно песни будут исполнены, организаторы концерта не раскрывают - пусть это станет для вас сюрпризом.ЭТО ИНТЕРЕСНОЗимняя сказка по-эвенкийскиПроводите уходящий год необычноВ воскресенье, 27 декабря, в Благовещенске пройдет новогодний праздник «Тугэни нимнакан» (0+), в переводе с эвенкийского - «Зимняя сказка». Юных горожан ждет знакомство с культурой и традициями коренного народа Амурской области.Театрализованная игровая программа создана по мотивам эвенкийского эпоса. Участники праздника будут помогать Доброте - Аяткан в ее извечном споре с равнодушной к беде Эруми. Гостей также ждут встречи с добрым божеством Сэвэки, Огнем-матушкой - Эникан Того, а также с северным Дедом Морозом - Амаки Инин.Согреться помогут традиционные северные танцы под звучание варгана и бубна, авторские эвенкийские песни, специально написанные для мероприятия, и веселые загадки на смекалку. Дети и взрослые смогут получить в подарок небольшие национальные сувениры и пофотографироваться на память с героями театрализованного праздника.Подобное мероприятие пройдет в регионе не впервые. Еще в прошлом году около полусотни амурчан разделили эвенкийский праздник с амурским Дедом Морозом и эвенкийским Морозом, царицей зимы Синильгой и Хозяином леса. И на этот раз праздник обещает быть таким же ярким и незабываемым.«Тугэни нимнакан» организован с участием этноцентра эвенкийской культуры в Благовещенске, действующего при Амурском областном Доме народного творчества (АОДНТ). Вход свободный. Начало - в 13.00 в сквере АОДНТ.ЭТО ПРИГОДИТСЯКак создать праздничное настроение домаСамоизоляция не станет помехой для Нового годаВ преддверии праздника многие амурчане оказались изолированными в собственном доме в связи с подозрением на коронавирус или с самой этой болезнью. Они не могут сходить в театр или кино, поучаствовать в гуляньях - но шанс почувствовать новогоднее настроение есть и у них.Амурские развлеченияГородской Дом культуры (ГДК) и его филиал Дом ремесел организуют мастер-классы и акции, поучаствовать в которых можно, не выходя из квартиры. Мастера-ремесленники учат создавать своими руками необычные браслеты, открытки, елочные игрушки и другой новогодний декор. Посмотреть их уроки можно в инстаграм-аккаунтах @gdkamur28 и @domremesel, а также на официальном сайте ГДК в разделе «Новый год».В этом же разделе можно поучаствовать в другом душевном проекте - онлайн-караоке «Пойте дома. Пойте с нами!» (6+) Проект представляет собой четыре видео. Они объединяют 22 новогодние песни в исполнении творческих коллективов и солистов ГДК. Все песни сопровождаются субтитрами - а значит, им можно и нужно подпевать.Всероссийские экскурсииСохраняется для амурчан и возможность участвовать в онлайн-мероприятиях, организуемых в других регионах. Это удивительная возможность абсолютно бесплатно увидеть достопримечательности, которые хранятся в государственных музеях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов нашей необъятной Родины.Онлайн-экскурсии сейчас организуют десятки музеев. Сотрудники научно-культурного центра Пушкинского заповедника сняли видео о «Пушкинской деревне» и «Водяной мельнице» - музеях, которые показывают, как жили простые крестьянские семьи в начале XIX века (0+). Свою бесплатную видеоэкскурсию подготовили в музее-квартире пейзажиста и мастера исторической живописи Аполлинария Васнецова (6+). Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева в режиме онлайн рассказывает о фресках и мозаиках византийских храмов начала XIV века (12+).Предлагается немало и детских онлайн-мероприятий. Взять хотя бы проект «Зимние забавы» Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного творчества (6+). На сайте учреждения можно круглосуточно прослушать рассказы о знаменитой богородской, дымковской, каргопольской игрушке, посмотреть мастер-класс по созданию украшения на елку. А подросткам наверняка покажется интересной виртуальная лекция «Гарри Поттер и устройство волшебной киновселенной» (12+) от Государственного центрального музея кино.С полным списком мастер-классов, экскурсий и лекций, которые устраивают российские музеи, можно ознакомиться на сайте культура.рф в разделе «Афиша».