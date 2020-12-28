На утро 28 декабря 2020 года в Амурской области зарегистрировано 15 324 случая новой коронавирусной инфекции, за прошлые сутки выявлено 138 фактов заражения. И пускай число подтвержденных за воскресенье случаев сравнительно невелико, а за прошлую неделю в регионе и вовсе официально фиксируется спад заболеваемости, расслабляться не стоит.О спаде заболеваемости на 5,1% накануне рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. Спад заболеваемости коснулся всех возрастных групп, кроме группы 30-50 лет. Заболеваемость удалось снизить в областном центре, однако прирост зафиксирован в Шимановске, Константиновском, Серышевском районах, Райчихинске, Благовещенском, Завитинском и Селемджинском районах. Кроме того, несколько снизилось количество контактных лиц и составило за прошедшую неделю 5 420.Вместе с тем, в области по-прежнему фиксируют нарушения антиковидных запретов. Чаще всего они обнаруживались в Свободном, Благовещенске и Сковородинском районе, сообщил на последнем заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом Евгений Ковтун, начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции.В Благовещенске ограничения соблюдают не все руководители кафе и ресторанов, поделился мэр Олег Имамеев. Протоколы об административных правонарушениях приходится составлять и на организации транспорта и предприятия торговли. А перед Новым годом в областной столице отдельно проверят места, где могут, но не должны проводиться корпоративы.- Еще месяц назад, начиная с 20 ноября, до сведения руководителей учреждений различных форм собственности доведено решение о запрете банкетов, корпоративов, детских праздников и тому подобных массовых мероприятий в период празднования Нового года. Руководители коллективов предупреждены под роспись об ответственности за нарушения режима повышенной готовности, - подчеркнули в правительстве Приамурья.С ноября этого года и на период предстоящих зимних каникул составлен план по проведению новогодних мероприятий с участием учреждений культуры города Благовещенска. В период до 31декабря запланировано свыше 60 мероприятий, из которых в онлайн формате пройдут 36 из них. С начала будущего года и до 10 января включительно запланировано 39 мероприятий, из которых очных будет всего восемь.Все офлайн-мероприятия должны пройти с соблюдением правил по предупреждению распространения COVID-2019. Это значит, без привлечения сторонних организаций, артистов и иных представителей творческого сообщества.- В образовательных организациях локальные новогодние мероприятия проводятся в пределах одной группы, одного класса, - напомнил на оперативном штабе Олег Имамеев. – При этом контакт воспитанников и учащихся из разных групп и классов должен быть исключен. Родителям, аниматорам и другим посторонним лицам вход на праздник запрещен. Рекомендую родителям на период зимних каникул максимально оставлять детей дома. За пределами квартир сопровождать несовершеннолетних.СКАЗАНОВасилий Орлов, губернатор Амурской области:- Пандемия еще не закончилась. Но она подчеркнула, насколько важна наша сплоченность, готовность к взаимовыручке, ответственность перед обществом.Я хочу выразить глубокую благодарность героическим медикам, которые и сегодня продолжают свой самоотверженный труд в «красной зоне» и за ее пределами, социальным работникам и волонтерам, сотрудникам муниципалитетов, а также всем жителям области, которые с пониманием приняли введенные ограничения. Победа над коронавирусом станет нашей общей победой.Уверен, что 2021 год станет для всех нас годом возвращения к нормальной жизни и прежним темпам развития. Наше общество и наша экономика сегодня имеют хороший запас прочности, чтобы справиться с любыми проблемами и кризисами. Это позволяет уверенно двигаться вперед и шаг за шагом строить будущее Приамурья.