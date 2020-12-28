В Благовещенске подвели итоги опроса по поводу разработанной концепции преображения Городского парка культуры и отдыха. Всем желающим предлагалось оценить каждую из зон места отдыха и рассказать, что понравилось, а что не понравилось в концепции, внести свои предложения.- Саму концепцию обновления городского парка участники опроса оценили в среднем на 8,3 балла по десятибалльной шкале. Большинству понравились все аспекты визуализации реконструкции. Также респонденты чаще всего отмечали единый стиль, современность и зонирование с учетом возрастных категорий и вида отдыха, обновление аттракционов, появление уличного кинотеатра, фудкорта и смотровых площадок, - рассказали в благовещенской мэрии.Однако нашлись и недостатки. Респонденты посчитали, что в парке недостаточно зелени, не хватает зон для пикников на траве, а также туалетов. Некоторые посчитали лишней зону для свадебных церемоний. Горожане хотели бы дополнить обновленное пространство качелями-гамаками для взрослых и детей, танцплощадкой и сценой для проведения мероприятий.Напомним, в обновленном парке историческая и активная зоны будут связаны между собой двумя основными аллеями. На одной из них проектом предусмотрен свадебный павильон, на другой разместится фонтан. В части парка, где предполагается «тихий» отдых, планируется организовать большую детскую площадку с игровыми комплексами, летний кинотеатр и павильоны для йоги.Зона активных и экстремальных аттракционов сместится ближе к набережной. Здесь появятся американские горки, башня свободного падения, колесо обозрения диаметром 57 метров.Впервые на набережной появятся смотровые площадки. Предполагается, что на самой границе парка и набережной разместятся кафе в круглогодичных павильонах. Павильоны будут оборудованы разноуровневыми террасами. Самая большая из них станет уличным солярием – особым местом с большим шезлонгом, с которого открывается вид на реку и противоположный берег.Все пожелания горожан будут учтены при реконструкции зоны отдыха.