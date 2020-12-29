Чудовищный пожар охватил накануне 16-квартирный дом в селе Тыгда Магдагачинского района. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть №34 около двух часов ночи 29 декабря, сообщают в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.- К месту пожара выехало 12 огнеборцев пожарной части на трех автоцистернах. Также на помощь прибыли сотрудники компании «Покровский рудник» и добровольно - пожарная команда населенного пункта. Всего работали 15 человек, пять автоцистерн и одна водовозка, - рассказали в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.В момент прибытия стало известно, что пожарный противопожарной службы области Сергей Тураев, находившийся дома, почувствовал ночью запах дыма и сразу же вызвал пожарных. После чего принялся эвакуировать свою семью – это пришлось делать через окно, так как в подъезде была сильная задымленность. Также Сергей разбудил соседа из квартиры напротив, и помог ему выйти из дома.На второй этаж подняться амурчанин не смог - там вовсю полыхало пламя, горел коридор в доме.- На место пожара прибыло три пожарных расчета во главе с начальником части. Первое отделение приступило к тушению пожара, другое – организовав звено ГДЗС, проникло в квартиру на втором этаже через окно с помощью трехколенной лестницы. Комната была полностью задымлена, одна ее сторона уже горела сильным пламенем. Обнаружить людей в комнате не представлялось возможным, - уточнили подробности спасатели.Из второго подъезда также эвакуировали всех жильцов. Всего из дома вывели 15 человек, в том числе пятерых детей. Однако, как выяснилось позднее, это были не все обитатели дома - около 9.30 утра в одной из квартир на втором этаже был обнаружен погибший мужчину. Его личность устанавливается. По предварительной информации, пожар начался именно в его квартире.В настоящее время огнеборцы продолжают тушить деревянное строение.Прокуратура Магдагачинского района по поручению областной прокуратуры начала проверку по факту возгорания. Прокурор района встретится со всеми пострадавшими гражданами.В целом в задачи прокуратуры входит – выяснить обстоятельства произошедшего, причины и условия распространения огня, дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности, а также своевременности ликвидации пожара дежурными службами.Кроме того, прокуратура проверит исполнение законодательства при расселении жителей многоквартирного дома, предоставлении им мер социальной поддержки в связи с утратой имущества.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.