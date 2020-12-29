Американский актер Леонардо ДиКаприо опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию набережной реки Амур в Благовещенске. Это репост публикации известного издания The New York Times, который проиллюстрировал снимком информацию об изменениях климата.- Изменение климата стимулирует огромные миграции людей, трансформирует мировое сельское хозяйство и перестраивает мировой порядок. Но для некоторых стран изменение климата станет беспрецедентной возможностью, поскольку самые холодные регионы планеты станут более умеренными. <…> И ни одна страна не может оказаться в лучшем положении для извлечения выгоды из изменений климата, чем Россия, - говорится в материале.Такую логику авторы публикации объясняют тем, что за счет повышения температур урожайность российских земель в ближайшие десятилетия может быть увеличена, в то время как урожайность фермерских хозяйств в США, Европе и Индии будет снижаться. Кроме того, потепление в России (на фоне похолодания в других частях планеты) может привлечь в страну мигрантов.Будучи послом Мира ООН по проблемам климата, Леонардо ДиКаприо пристально следит за всеми публикациями на тему климатического кризиса. Благодаря этому на его странице оказалась и фотография, сделанная в Амурской области фотожурналистом Сергеем Пономарёвым.