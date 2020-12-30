В Амурской области выявлено 15 599 случаев заражения коронавирусом, за прошлые сутки вирус нашли у 140 человек. По сравнению с соседними регионами, где общее число заразившихся с начала пандемии превысило 20 тысяч, это немного, однако ситуация остается напряженной.Соседний Хэйхэ тоже ощутил на себе отголоски пандемии. В городе выявили два случая заболевания COVID-19 – и тут же ввели строгие ограничения. По информации портала biang.ru, теперь уехать из Хэйхэ поездом или самолетом можно только при наличии отрицательного теста на ковид, причем сделанного в течение 24 часов до отъезда.Как сообщила на пресс-конференции 29 декабря представитель Комитета по контролю и профилактике заболеваний в Хэйхэ Гоу Юйцзе, коронавирус был выявлен у 73-летней женщины по фамилии Чжан. Состояние заболевшей оценивается как средней степени тяжести. Также заболевание в бессимптомной форме выявлено у ее 18-летнего внука по фамилии Чжао, он проживает вместе с бабушкой. Сейчас оба находятся в больнице.В Хэйхэ оказалось достаточно двух случаев заболевания, чтобы уровень эпидемиологической опасности в районе Ламатай, где они проживают, подняли до среднего. В жилом районе ввели карантин. Власти в настоящее время выясняют, количество близко контактировавших с заболевшими. Им предстоит как минимум двухнедельный карантин. Также планируется организовать ПЦР-тестирование всего населения Хэйхэ.Амурчан случившееся тоже касается, пускай и опосредовано. Многие надеялись на открытие границы и поездки в Хэйхэ в обозримом будущем, однако выявленные в городе факты заражения наверняка сделают это счастливое будущее более отдаленным.