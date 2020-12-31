Праздничные выходные в этом году обещают стать самыми домашними из всех - действующие ограничения накладывают свой отпечаток. Но, несмотря на них, в Благовещенске все еще есть чем заняться в зимние каникулы и детям, и взрослым.Любоваться убранствомОбластную столицу богато украсили к Новому году, так что часть выходных можно посвятить неспешным прогулкам и оглядыванию по сторонам. Маршрут можно проложить и по центру города, и по отдаленным его районам - благо в этом году площадки с праздничным оформлением появятся и в микрорайоне, и на так называемом Тайване.Однако выбраться на набережную Амура мы рекомендуем жителям всех районов. Именно туда переместилось новогоднее убранство, которое обычно украшает площадь им. Ленина. Вдоль набережной разместились ледовые фигуры, прототипами которых стали персонажи студии «Союзмультфильм». Дети и взрослые легко узнают Чебурашку и крокодила Гену, Винни-Пуха и Пятачка, Волка и Зайца из «Ну, погоди!» Причем полюбоваться ими можно не только днем, но и в темное время суток - по вечерам скульптуры подсветят разноцветными светильниками.На берегу Амура можно не только разглядывать скульптуры. Развлекательную программу с 31 декабря по 8 января на набережной обеспечат аниматоры - они будут работать с 13.00 до 15.00. Кроме того, там уже возвели три большие горки, залили каток, открыли пункт проката коньков. Рядом с катком традиционно заработает вагончик для обогрева.А после набережной советуем переместиться на улицу Ленина, в район Амурской областной библиотеки. Здесь установили роскошные светящиеся арки, рядом с которыми можно устроить вечернюю фотосессию или просто прогуляться в эстетическое удовольствие. Подобная аллея в Благовещенске создана впервые. Как пояснили в городском управлении ЖКХ, если горожане бережно отнесутся к новому украшению города, арка не станет объектом вандализма, возможно, в Благовещенске появятся и другие подобные конструкции.Участвовать в конкурсахПрогулки по городу помогут совместить приятное с полезным - рядом с новогодними скульптурами или празднично украшенными зданиями можно сделать снимок для акции «Сердце Амура». Акция стартовала 25 декабря и продлится вплоть до 15 января, любой счастливчик может выиграть в ней современный планшет.Участникам предлагают сделать фотографию на фоне городских пейзажей, используя в композиции форму сердца в любом воплощении. На фотографиях могут быть запечатлены как люди, так и просто композиции с новогодним убранством. Изображение необходимо опубликовать в личном инстаграм-аккаунте с хештегом #сердце_Амураблг по 10 января включительно. Аккаунт при этом должен быть открытым. Количество фото от одного участника не ограничено.В акции две номинации - #семейноефотоблг и #оригинальноефото_блг. Эти хештеги при желании можно указать при публикации фото. А потом подключайте друзей и знакомых, чтобы оценивали вашу фотографию, - победителей определят по наибольшему количеству лайков.Смотреть спектаклиАмурский областной театр кукол традиционно зазывает детей на волшебные зимние спектакли - «Из сказки в сказку» (0+) и «Серебряное копытце» (6+). Первый представляет собой увлекательное путешествие в компании Деда Мороза - вместе с главным героем ребята побывают в разных сказках в поисках Снегурочки, встретятся с героями различных театральных постановок и помогут дедушке найти свою внучку. Где же она обнаружится, зрители могут узнать с 3 по 7 января в 11.00.А уж сюжет «Серебряного копытца» вы наверняка знаете. В сказе П. Бажова старик Кокованя приютит у себя маленькую сиротку Даренку. Девочка узнает от старика про волшебного козленка, который где ни топнет - появляются драгоценные камни. Вместе они отправятся в лесную избушку, чтобы встретить чудо-козленка. Что из этого выйдет, расскажут в спектакле. Показывать его будут ежедневно с 3 по 7 января в 13.00.Разнообразную программу предлагает в праздничные дни Амурский театр драмы. С 3 по 8 января в 12.00 детей и их родителей приглашают на сказку «День рождения Машки Сидоровой» (6+). Сразу предупреждаем: Машка Сидорова - это очаровательная и резвая козочка. Как понятно из названия, по сюжету она устраивает свой день рождения. И все бы хорошо, но на праздник один из гостей приводит хитрюгу и ловкача, волка Вовчика.В свою очередь, взрослых в выходные приглашают на комедии - например, «Номер с фруктами» (16+). Этот спектакль покажут 3 января в 18.00, а рассказывается там о череде удивительных и порою нелепых совпадений, которые произойдут в лучшем номере гипотетической гостиницы, в номере с фруктами.Другой вариант праздничного досуга - комедия «Смешные деньги» (16+), которую поставят 4 и 8 января в 18.00. В этой истории простой английский клерк по ошибке возьмет вместо своего чемоданчика чужой, доверху набитый деньгами. Владелец богатства не заставит себя долго ждать.А может, вам по вкусу истории из закулисья великих оперных звезд? Как раз такой сюжет разворачивается в постановке «Одолжите тенора» (16+), куда амурчан приглашают 5 января в 18.00.На следующий день, 6 января в 18.00, покажут уже другую комедию - «Тетки» (12+), премьеру прошлого года. Это история двух тетушек, которым по наследству достается старинный особняк в элитном районе. Однако поводов для радости от такого подарка у них будет мало, ведь тут же вокруг соберутся родственники и чиновники, желающие прибрать домик к рукам.На Рождество, 7 января, в 18.00 закономерно запланировали «Ночь перед Рождеством» (12+) по мотивам бессмертного гоголевского произведения. Если вы еще не видели это представление, то посетить обязательно стоит - говорят, ему рукоплещут не только в Амурской области, но и в других регионах, куда наш театр отправлялся с гастролями.Если же вы предпочитаете детективы, то извольте дождаться 9 января. В 18.00 в этот день состоится показ комедии «Дура» (16+) - о простодушной служанке Жозефе и следователе редкой честности, которым предстоит раскрыть некое преступление.Наконец, в последний день новогодних выходных у благовещенцев появится возможность вновь увидеть «Евгения Онегина» (12+) - поставленную петербургской командой трагедию, основанную на одном из величайших русских романов. Спектакль примечателен новаторской постановкой, которая приятно удивит даже театральных завсегдатаев.Как видите, выбор огромный - и не только спектаклей, но и других развлечений. Хорошо отдохнуть сможет каждый.ЭТО ПРИГОДИТСЯЧтобы фейерверк не обернулся бедой…Правила безопасности при использовании пиротехникиНовый год неотъемлемо связан для многих из нас с фейерверками. Однако при их запуске нужно быть предельно осторожными и помнить о правилах безопасности. О каких именно, напомнили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска.1. Внимательно изучите документацию, входящую в комплект с салютом.2. Не допускайте детей к запуску пиротехнической продукции, старайтесь держать их на безопасной дистанции.3. Не носите петарды в карманах, некоторые из них могут взорваться от нагревания из-за трения.4. Обращайте внимание на срок годности. Ни в коем случае не применяйте просроченный фейерверк.5. Не подходите к неотработавшему фейерверку и, более того, не пытайтесь его потушить. Не разбирайте его. Если изделие не сработало, тогда следует его замочить в воде на 24 часа и утилизировать с твердыми бытовыми отходами.6. Поджигайте фейерверк на расстоянии вытянутой руки. Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические изделия повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может накрениться, изменить направление и улететь в толпу. Поэтому при их использовании необходимо следить за тем, чтобы пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле.7. Используйте салюты только на открытом и ровном пространстве, вдали от зданий, сооружений и линий электропередачи. Не следует применять салюты или фейерверки при сильном ветре.8. Осуществляйте хранение пиротехники в сухом и холодном месте.9. Покупайте пиротехнику - салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия - только в специализированных магазинах и у проверенных поставщиков.Важно! Хранить фейерверки необходимо в закрытом, сухом, прохладном, проветриваемом месте в стороне от легковоспламеняющихся веществ. Большинство пиротехнических изделий при их правильном хранении сохраняют свои свойства в течение нескольких лет. Срок годности изделия должен быть указан на его упаковке.