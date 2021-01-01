ЯнварьИз-за вспышки пневмонии в Китае на благовещенской таможне усилили контроль - всех проверяли на наличие симптомов заболевания. В Благовещенске закончились маски, китайские торговые центры опустели. В конце концов, Приамурье закрыло границу с Поднебесной.Благовещенский суд вынес первое решение по иску о заражении детей гепатитом С в АОКБ. Медучреждение заплатило штраф в 600 тысяч рублей.ФевральВ области закончились огурцы, лимоны и имбирь. Пропажу с витрин огурцов связали с закрытием китайской границы, ведь именно через нее к нам традиционно доставляли эти овощи. А вот в исчезновении лимонов и имбиря повинны сами амурчане - их скупали в надежде уберечься от вируса.МартВ Приамурье начались первые коронавирусные ограничения: запретили мероприятия численностью более 50 человек, до 5 апреля закрыли все торговые центры. В области выявили первый случай коронавируса.АпрельВо второй весенний месяц в Благовещенске произошло резонансное ДТП. Под колеса автомобиля попала молодая женщина, у которой осталась маленькая дочь. Позже оказалось, что за рулем находился известный амурский художник Леонид Кильчанский в сильном алкогольном опьянении.В апреле же ввели масочный режим, который действует и поныне. А на мосту через Зею разрушилась опорная часть плиты на проезжей части, из-за чего мост впоследствии неоднократно перекрывали - к явному неудовольствию водителей.МайВ Шимановске из-за ситуации с коронавирусом ввели пропускной режим - попасть в город могли только люди, которые живут там на постоянной основе. Кроме того, из-за разрастающейся пандемии последний звонок прошел в режиме онлайн.В мае же мост Благовещенск - Хэйхэ разрешили ввести в эксплуатацию (правда, движение по нему не открыто до сих пор). Не обошлось, к сожалению, и без печальных новостей - в ТРЦ «Острова» обрушился грузовой лифт, пострадали два человека, контролирующие органы начали проверку.ИюньНа подстанциях и автобусах Благовещенска появились «герои нашего времени» - художники изобразили медиков, вставших на борьбу с коронавирусом. Между тем из-за коронавируса Парад Победы прошел с запозданием и только в одном из амурских городов, в Белогорске.В Благовещенске же, наконец, началось строительство моста через Зею.ИюльВторой месяц запомнился амурчанам жарой и яркими событиями. Так, на ГПЗ рабочие устроили своего рода бунт из-за снижения зарплаты (позднее оказалось, что из заработной платы удержали расходы на патенты для иностранных рабочих, но их обещали возместить).Мэром Благовещенска был избран Олег Имамеев. Предыдущий руководитель города, Валентина Калита, заняла должность ректора Амурского института развития образования.Кроме того, в этом месяце амурская столица голосовала по принятию поправок в Конституцию, а позднее - устраивала акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.АвгустОчередное затопление настигло Амурскую область. Под воду ушли восемь районов. Сложнее всего дела обстояли в Белогорском районе, где уровень реки Томь превысил отметку 2013 года.В то же время в Благовещенске на Зейском мосту нашли еще два участка, требующих ремонта, а в области побывал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.СентябрьНачало учебного года омрачила новость из Алексеевской гимназии - несколько учеников обратились в больницу с ожогами глаз. Причиной стала кварцевая лампа, которую перед уроком забыл выключить преподаватель. Против директора школы возбудили уголовное дело.В Свободненском районе нашли тушу амурского тигра Павлика. По версии следствия, краснокнижное животное убили двое браконьеров: во время охоты один из них увидел в темноте горящие глаза и выстрелил. А уже утром мужчины вернулись на место, обнаружили раненого тигра и решили его добить. Уголовное дело было возбуждено незамедлительно, в декабре его передали в суд.В Благовещенске отпраздновали День Победы - но без парада и массовых мероприятий, а преимущественно в режиме онлайн.ОктябрьНе стало амурского волшебника - ледового художник деда Валерия. Мужчина скончался от коронавируса. Почти две недели он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Родных у пенсионера не было, поэтому похоронами решили заняться люди со всего мира. Меньше чем за сутки было собрано больше 400 тысяч рублей.На улицах Благовещенска появилась социальная реклама, которая вызвала недоумение публики по всей стране. «Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», - гласил один из баннеров, размещенный мэрией. Мэр Олег Имамеев посчитал, что реклама достигла цели - вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас. Спустя некоторое время градоначальник сам подхватил ковид.Трем амурским врачам предъявили обвинения в заражении 164 детей гепатитом C. В их числе главный врач по лечебной работе Ася Серга, а также заведующие отделениями эпидемиологии и гематологии Галина Платова и Ирина Батурская.Поликлиники начали работать до 22 часов даже в субботу, а отправлять бригады на вызов - и в воскресенье.НоябрьНа судостроительном заводе в Благовещенске произошел взрыв. В одном из цехов во время работ произошло воспламенение паров растворителя. В результате трое рабочих получили ожоги различной степени тяжести, 26-летняя женщина-маляр скончалась в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.Похоронили Валерия Мельникова. Позже в память о нем на Хомутине появилась ледовая открытка, которую создал амурский художник Алексей Сидоров. Идею подхватили во всех уголках Приамурья, и к концу декабря количество таких открыток достигло почти сотни.Завершилось расследование по факту стрельбы в колледже Благовещенска. Уголовное дело направили в суд. Директора частной охранной организации и самого охранника ждет наказание - по версии следствия, они небрежно относились к своим служебным обязанностям, что привело к гибели нескольких людей.Школьница из Благовещенска Елизавета Долженкова, участвовавшая в конкурсе «Большая перемена», спела песню о России по просьбе Владимира Путина. Исполнение впечатлило его настолько, что он признался: будь он рядом, то расцеловал бы девушку. Позже Елизавета приняла участие в съемках «Голубого огонька», где спела с Надеждой Кадышевой.В благовещенских поликлиниках начали делать экспресс-тесты на COVID-19.В Приамурье побывал зампред Правительства РФ Юрий Трутнев.ДекабрьВ аэропорту Благовещенска загорелся международный терминал. Площадь пожара составила 1200 кв. м. В тушении приняли участие 26 человек личного состава и 7 единиц техники. ЧП присвоили повышенный ранг сложности. По факту произошедшего начала проверку транспортная прокуратура.Уголовное дело против убийц тигра Павлика направлено в суд.Десятилетний Макар Белоусов спас провалившегося под лед 8-летнего мальчика. Гуляя с братом у озера, он услышал крики о помощи, но взрослых рядом не оказалось. Тогда мальчик не растерялся и вспомнил советы отца, как вести себя в подобных ситуациях. Макар взял ветку, ползком добрался по льду до полыньи и вытащил Артема из воды.Губернатор Амурской области Василий Орлов заболел коронавирусом.