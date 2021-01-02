О нем пишут крупнейшие спортивные издания, его покупают и перекупают известные спортивные клубы, статья о нем есть в Википедии… Нет, это не очередная звезда с запада России, это наш амурский парень, гандболист, вышедший сначала на федеральный, а сейчас и на международный уровень. Дмитрий Санталов специально для «Комсомолки» рассказал о непопулярном в России виде спорта и об истинном интересе, который зачастую гораздо важнее всевозможных черт характера.«Главное, чтобы нравилось»Дмитрий Санталов выступает за белорусский гандбольный клуб «Мешков Брест», является мастером спорта. Но его история началась в Благовещенске, когда в школу № 16, где учился Дима, пришел тренер Виктор Руденко и позвал на гандбол.- Мне было лет девять-десять. Я был очень высоким, подходил по росту, и Виктор Макарович предложил попробовать. Попробовал, и пошло-поехало, - вспоминает Дмитрий.Занимались юные гандболисты где придется: в зале школы № 28, в спорткомплексе Амурского государственного университета - «где место было». Но перейти в другой вид спорта, более распространенный, не хотелось.Упорные тренировки и старания тренера позволили Дмитрию продвинуться дальше и поступить в училище олимпийского резерва по гандболу в Чехове.- Виктор Макарович предложил мне поехать и попробовать, сказал: если ехать, то сейчас. Он обо всем и договаривался, - отмечает спортсмен.Безусловно, чтобы двигаться вперед, необходимо быть терпеливым, решительным и смелым, но черты характера, признается Дмитрий, не главное. Выделить самые важные качества для гандболиста довольно сложно. Каждый спортсмен имеет свои сильные стороны. Дмитрий дал понять, что гандбол - это не просто сила, скорость или внимательность.- Не будет такого, что ты просто высокий, поэтому хорошо играешь. Нужно понимать правила игры, работать не только руками и ногами, но и головой, - добавляет он.Гандболисты - тоже люди, при этом люди очень разные. Важно, чтобы занятия человеку действительно нравились.Сейчас Дмитрий играет за белорусский гандбольный клуб и за сборную России. Однако спортсмену поступали и другие предложения.- Еще года три назад я заранее подписал контракт с македонским клубом «Вардар». Я тогда играл за сборную, и ее тренер работал с македонским клубом, он мне и предложил поехать туда. Но в последний момент у «вардаров» случились финансовые трудности. Тогда я вступил в белорусский клуб, - объясняет гандболист. - Неожиданностью это не стало, если честно. Наверное, за год до этого Брест спрашивал, не хочу ли я пойти в их клуб. Но тогда я не мог ответить, потому что у меня был контракт.Малая родинаНесмотря на то что Дмитрий уже давно уехал из Благовещенска, с родным городом его все еще связывают семья и друзья.- Раньше я чаще приезжал в Благовещенск, чтобы увидеть маму, сестренку, друзей, сейчас раз в год - это максимум, - делится спортсмен. - Уезжать из родного города было тяжело, и я, конечно, скучаю. Но я столько лет прожил в Чехове, играл за команду. Это уже мой второй дом.Дмитрий продолжает общаться и с первым тренером. Виктор Руденко до сих пор занимается с юными амурчанами.- Гандбол в России не такой уж популярный вид спорта. Я, конечно, не знаю точно, на каком уровне сейчас амурский гандбол, но, думаю, не на самом высоком, если там нет даже команды, которая бы играла в какой-то лиге. Чтобы это изменить, нужно популяризировать спорт, но как - сложно сказать. Залы строить нужно, рассказывать о гандболе, - предполагает спортсмен.Но заинтересованные в гандболе амурчане все же есть. Люди играют для себя, собираются на свободных спортивных площадках, вовлекают молодежь и даже проводят соревнования, поэтому у амурского гандбола еще есть шанс подняться.Мальчишкам же, которые хотят связать жизнь с гандболом, Дмитрий может посоветовать только одно: заниматься любимым спортом, прилагать больше усилий, и тогда все получится. К тому же большие финансовые вложения, чтобы начать заниматься гандболом, не нужны - достаточно удобных кроссовок, шорт и футболки. Чего не скажешь об энергетических затратах. Как и любой другой вид спорта, гандбол - это постоянные тренировки.- В Благовещенске мы занимались один раз в день - это не так много. Когда я переехал в Чехов, было минимум по две тренировки в день, бывало - по три. Тренировались очень много, чтобы достигнуть лучших результатов, - рассказывает гандболист.Пустые трибуны и карантинПандемия коронавируса изменила жизнь людей во всех сферах, и спорт не стал исключением. Гандболисты тоже прошли через отмену матчей, карантин, сорванные тренировки и положительные тесты на COVID-19.- За сборную России отменили пару матчей, в клубе - тоже. И в команде болели, сидели на карантине, и болельщиков убрали с трибун. В Белоруссии с этим проще, здесь болельщики остались, но в других странах пусто, - рассказывает Дмитрий.Играть приятнее с поддержкой болельщиков, признается спортсмен. Такая игра гораздо более атмосферна и эмоциональна. Но в карантинном режиме прошло уже больше полугода, и гандболисты начали привыкать.Выпадали из графика и тренировки, но потеря формы команду не пугает. Восстановиться после болезни - это профессиональные моменты, и они не так страшны, как может показаться со стороны.- Меня пандемия затронула не так сильно, что материально, что морально. У нас люди болели коронавирусом, я сам болел. Но я спокойно к этому отношусь. Главное сейчас - беречь близких. Ничего же не сделаешь, нужно просто время, - философски подмечает Дмитрий.Несмотря на непростую ситуацию с эпидемией, команда готовится к ближайшим матчам. У спортсменов достаточно плотный график.- Готовимся к сборной России, сейчас нужно лететь в Москву, на сбор, - перечисляет Дмитрий. - Потом на турнир в Польшу, с 25 до 30 декабря. И с 4 января летим в Египет на чемпионат мира. Но это еще не много.И пока вся Россия делает покупки к Новому году, гандболисты готовятся к новым перелетам и победам.ИЗ ДОСЬЕ «КП»Дмитрий Иванович Санталов. Родился в Благовещенске 7 апреля 1996 г. Возраст - 24 года, рост - 1,96 метра. Учился в школе № 16 города Благовещенска, затем - в Училище олимпийского резерва по гандболу в городе Чехове и в МГГУ имени Шолохова.С 2015 по 2020 год - член команды «Чеховские медведи», с 2020-го и по настоящее время - команды «Мешков Брест». В команде занимает позицию левого полусреднего.