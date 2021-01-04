К новому году всегда хочется чудес или хотя бы исполнения желаний. Например, выглядеть королевой, и чтоб бюджетненько, ибо ковидный кризис. Да еще и без вреда здоровью, что тоже очень важно всегда, а в 2020 году - особенно.Я решила в этом году взять исполнение своих желаний в свои же руки - ну кто лучше меня знает, какого размера платье, которое я хочу надеть на Новый год? Никто!Выбираем ЗОЖ и ПППрограмма предпраздничных преображений, конечно, была стандартная: посвежеть, похудеть, подкачать проблемные места, а вот исполнение - не совсем. Времени мне на наведение красоты 30 дней.Я решила, что в свои 40+ уже не девочка на жестких диетах сидеть и каждый день на два часа в спортзал убегать, да и спортзалов стало, скажу я вам, поменьше, - вы понимаете почему.Наложил 2020-й свою ковидную мышиную лапу в том числе и на бюджет семьи. Но к моему счастью, министерство здравоохранения Амурской области провело среди некоммерческих организаций конкурс на популяризацию ЗОЖ и формирование полезных привычек у населения. 19 организаций получили финансовую поддержку своих проектов. А я, как конечный потребитель, - возможность заняться своим здоровьем, попробовать разные виды физической активности и попутно узнать много нового о том, как не болеть.Выбирать было из чего: тут вам и иппотерапия (клубы «КонТур» и «Аллюр», и горные лыжи со сноубордом (АНО «Академия спорта»), и плавание, и единоборства. Но я выбрала дистанцию по силам и по совести - скандинавскую (северную) ходьбу.- Наша задача - в течение месяца подготовить, научить правильной технике тех, кто к нам пришел, а дальше человек сможет заниматься сам, - рассказала Ольга Савватеева, руководитель клуба скандинавской ходьбы «Движение», автор проекта «Спорт - норма жизни».Дальше речь про мою удачу: мне повезло оказаться в числе 55 человек, ставших участниками проекта. Почти весь декабрь мы занимались на стадионе «Амур» в отремонтированном крытом легкоатлетическом манеже, обеспеченные не только вниманием тренера к каждому, но и оборудованием: профессиональными палками для северной ходьбы с удобным темляком. Занятия по проекту продлились до 15 декабря:- Оборудование остается в клубе, будет выдаваться новичкам, чтобы люди, желающие себя попробовать в скандинавской ходьбе, не покупали палки прежде чем определятся, что точно будут заниматься, ведь хороший инвентарь не может стоить дешево, - объяснила инструктор.Еще одним новогодним сюрпризом стал факт, что участники первого конкурса грантов для НКО от министерства здравоохранения объединились и стали помогать друг другу. То есть я пришла освоить скандинавскую ходьбу, а получила еще и анализ своего физического состояния от Федерации кикбоксинга Амурской области (ФКАО), консультации по правильному питанию и связь с инструктором в формате 24/7.- Мы решили присоединиться к проекту коллег, потому что знаем, как важно питание для хорошего самочувствия и хорошей физической формы, - прокомментировала совместную работу Анастасия Заставнюк, специалист по правильному питанию от ФКАО. - Знаем по опыту: три месяца наши юные спортсмены были на дистанционном обучении, и потом многие пришли с лишним весом!Сложности простогоДиагностика и показала, что по биологическому возрасту я старше, чем в паспорте, да и воды пью маловато. Но сами тренировки были не сложными и физически не напрягали – видимо, не все у меня так запущено, как я думала. С первого же раза появилась легкость в спине - крылья не выросли, но болеть стала меньше. Это потому, что при скандинавской ходьбе работе рук придается особое значение - не ковылять, опираясь на палки нужно, а выкидывать руку назад, отталкиваясь, да еще и под углом 45 градусов. Подтянулись мышцы на руках - не стыдно будет надеть открытое платье.С питанием мне оказалось справиться сложнее. Необходимо было выпивать по два литра воды в сутки. Не чая, не кофе, а именно воды. Мне казалось, что у меня за первые три дня отеки на лице образовались даже. Но это от неофитского рвения. Нужно было лишь делать глоток воды каждые 15-20 минут, и организм подстроился. К тому же цвет лица стал ровнее.Запретили нам на месяц рис, картофель, белый хлеб, мучное и сладкое, не говоря уже о майонезе. А у меня - день рождения сына и семейные праздники на конец декабря выпали. Да еще и вечный зимний вопрос: «Где взять нормальные овощи?»- Во-первых, просто не ешьте картошку в супе и замените хлеб на черный, - со знанием дела поясняла Анастасия. - Во-вторых, не нужно покупать авокадо и прочие изыски, местные морковь, капуста, свекла и огурцы с листовым салатом прекрасно подходят для насыщения организма клетчаткой. В-третьих, режим питания: плотный завтрак, хороший обед, белки на ужин - схему мы пришлем в группу в WhatsApp.И прислали ведь!В итоге, если честно, весы не показали мне солидного минуса - вес остался стабильным, но вот объемы тела и пастозность ушли. Улучшились сон и настроение. Получилась солидная экономия в финансах. Я красиво смотрюсь в платье, которое взяла на Новый год у подруги и которое было мне маловато.Да, платье от подруги - это еще одно следствие влияния общественных организаций на мою жизнь! Поясняю: не покупая одежду на один раз, мы переходим к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты, экологичной жизни. В этом меня убедили экологи и активисты из «РазДельного сбора» - отделения всероссийской общественной инициативы, регулярно организующие акции по раздельному сбору мусора и занимающиеся просветительской работой. И правда, зачем мне захламлять шкаф вещами-однодневками?!Пусть в старом году останется все лишнее - килограммы, морщинки, боль в спине, одышка и ненужные шмотки!ЦЕНЫСпортзал (разовое посещение без инструктора) - от 100 рублейАбонемент на 12 посещений (что рекомендуют тренеры, чтоб не переусердствовать) - от 3000 рублейБезлимитный абонемент на месяц - от 500 до 5200 рублейКСТАТИЧто я еще сделала для цветущего новогоднего видаВакуумный массаж лица - курс из 8 процедурПосещение бани (для вывода токсинов)Визит к врачу-неврологу, чтоб снять боль в шейном отделеВзяла за правило спать не меньше 8 часов в сутки и ложиться до полуночи.