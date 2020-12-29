Изменения в жизнь амурчан на грядущей неделе внесет не только пандемия коронавируса, но и новогодние выходные – из-за них, в частности, изменится график работы больниц и поликлиник. Каким образом, рассказали в правительстве Амурской области.Два выходныхСпециальный график разработали для медицинских учреждений на время праздничных выходных. Однако паниковать не стоит – работать все они будут практически каждодневно.Поликлиники Амурской области в течение каникул будут открыты не менее 7 дней. Выходными в учреждениях станут 1 и 7 января – собственно Новый год и Рождество. Кроме того, в дни каникул организуются по графику прием участковых терапевтов и педиатров, врачей узких специальностей, обслуживание вызовов на дому врачами неотложной помощи. Инфекционные бригады продолжат выездную работу по домам. Подробная информация о графиках работы будет размещена на сайтах и в социальных сетях учреждений.Также не прекратится забор мазков, работа лабораторий и кабинетов компьютерной томографии. Все стационары и отделения «скорой медицинской помощи» продолжат трудиться как обычно, вне зависимости от праздников, круглосуточно.Амбулаторно-поликлиническое отделение травматологии и ортопедии ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» также без перерыва на праздник будет оказывать первичную помощь. Кроме того, 4 и 8 января с 09.00 до 14.00 в травмпункте будет организован повторный прием пациентов.Зажечь слова благодарностиВечером во вторник, 29 декабря, в Благовещенске выступит творческая группа детской юношеской файер-студии с благодарностью врачам, продолжающим трудиться в пандемию. В ходе акции участники команды «Молодёжка ОНФ» и файер-студия исполнят творческий номер с огненными элементами и зажгут слово «спасибо».- Это завершающее мероприятие в рамках акции «Спасибо врачам» в этом году. Перед медиками выступят артисты файер-студии. В конце своего выступления они зажгут слово «спасибо», которое будет выложено заранее, - рассказал организатор Александр Екжанов.акция направлена на поддержку медицинских работников в период борьбы с коронавирусом. Посмотреть шоу может каждый желающий. Мероприятие пройдёт на территории Благовещенской городской клинической больницы, расположенной на улице Больничной, 32.СТАТИСТИКАНакануне, 28 декабря 2020 года, в Амурской области выявлено 135 новых случаев COVID-19. У 99 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 3 – бессимптомно (2%), у 33 – в виде пневмонии (24%). С нарастающим итогом зарегистрировано 15 599 случаев заболевания.