Пандемия коронавируса внесла большие коррективы в привычную жизнь людей по всему миру. Разница осталась лишь в отношении к этому местных. «Комсомолка» пообщалась с амурчанами, живущими за границей, и выяснила, как проходит пандемия у них.Антисептики даже в домахБорис Наумов живет в Эстонии, в Таллине. Переезжал он еще в ЭССР в 1969 году по контракту. В 1990 году оказался за границей.Массово болеть местные жители стали в начале года, но скорость распространения вируса была невысокой. В стране создали штаб по борьбе с коронавирусом во главе с главным санитарным врачом.- Власть по мере необходимости вводила ограничения вплоть до прекращения международных рейсов, рекомендаций носить защитные маски (сначала их был дефицит, а население раздражали цены), двухнедельного карантина, серьезных штрафов за нарушения, - рассказывает экс-амурчанин.Школьники переводились на домашнее обучение. Прибывших из других стран отправляли на карантин с контролем полиции. С июля такая практика прекратилась на вернувшихся из Таиланда. Обанкротилось много мелких предпринимателей, заметно выросла безработица.Сейчас заболеваемость стала выше, и власти вновь рекомендуют соблюдать меры. Следят за этим строго, нарушение карается крупным штрафом. Ожидается, что ограничения усилятся после Рождества. С 28 декабря отменяются все спектакли, начинается вакцинация населения.- Действует правило «2 и 2» (не более двух человек вместе и не менее 2 метров дистанция). В магазинах громкоговоритель убеждает брать руками только те товары, которые вы намерены купить. Ажиотажа пока нет. Дефицита масок тоже, - говорит Борис Ефимович.Если в аптеке у покупателя нет маски, то его обслужат за отдельной кассой с прозрачной перегородкой. Общественный транспорт в Таллине бесплатный, но ездить на нем горожане стали реже. В автобусах на трех языках звучит благодарность за ношение масок. В общественных местах и жилых домах установлены антисептики. Мошенники звонят и предлагают вакцину от ковида.Массово болеть стали к осениЮлия живет на Украине, в Мариуполе. Сюда она приехала десять лет назад с мужем-украинцем.Карантин в стране официально начался 10 марта, но случаи заболевания были единичными. Массово болеть украинцы стали к середине осени.- Летом объявили послабление: заработали магазины, отменили проезд по справкам. Меры предосторожности остались и сейчас: масочный режим, дистанция и антисептики. Многие не верили в существование коронавируса, - поведала нам Юлия.Сейчас в стране действует карантин выходного дня: в воскресенье работают только продуктовые магазины. Занятия в школах сокращены, в некоторых учреждениях - «дистанционка». Доктора принимают онлайн, в соцслужбу можно попасть строго по записи. За несоблюдение мер - штраф.- Люди соблюдают их в зависимости от степени своей сознательности. Власти следят за их соблюдением по мере возможности, - отмечает женщина.«Почти не выхожу из дома»Ксения живет в Южной Корее три года, полтора года - в провинции Кенгидо. Изначально она приехала на свадьбу подруги, познакомилась со своим женихом и осталась насовсем.Пандемия застала амурчанку в сборах на каникулы в Россию.- Я пришла в университет предупредить о том, что уезжаю. Меня остановили и сказали: «Если вы поедете на родину, то обратно не вернетесь». С того момента ни один студент не покидал Корею, - вспоминает амурчанка.С начала пандемии и до сих пор все университеты находятся на «удаленке». В стране закрыты заведения, в которых может быть большое количество людей, в общественных местах стоят антисептики, перегородки и измерители температуры. Крупные заведения работают только навынос.- По приходу в кафе вы заполняете бланк, в котором указываете время посещения, адрес и номер телефона. Если в тот момент в помещении был зараженный, с остальными свяжутся и возьмут тест, а если зараженный - вы, то будут знать, куда ходили, и предупредят остальных.В масках и с антисептиком ходят абсолютно все корейцы, 85% соблюдают изоляцию. Для зараженных действует горячая линия. За несоблюдение мер - штраф.На телефоны жителей постоянно поступают сообщения о новых случаях заражения и их локации. Прилетевшие в Корею садятся на карантин и загружают приложение о своем местонахождении. Его нужно обновлять в определенное время. Сама Ксения с начала пандемии практически не выходит из дома.- Я часто читаю новости из России, особенно из родного Благовещенска. Там у меня живет семья, и я беспокоюсь о них. Мы не виделись уже года два. Иногда я высылаю им продукты, но их воруют на почте. Разница по принятым мерам колоссальная - у нас эту проблему рубили на корню, а в России, как мне кажется, относятся наплевательски. Люди лечат себя сами, хотя этим вопросом должно заниматься государство, - считает девушка.Нет карантина с мартаСветлана Муравьева живет на острове Санья четыре года. Здесь она - певица в русском ресторане.- О том, что в Китае что-то не так, мы поняли к Новому году. В январе уже сидели и ждали, когда нас закроют. Случилось это 25 января. Полностью снят карантин был 1 марта, до апреля мы еще носили маски. С тех пор живем нормальной жизнью. Туристов много, но они «внутрикитайские», - рассказывает женщина.Сегодня средства защиты продолжают надевать лишь в крупных супермаркетах и многолюдных местах. Примечательно, что китайцы могут этого не делать, а за соблюдением мер иностранцами следят: вдруг кто-то завезет вирус снова.Новостями из родной страны Светлана интересуется ежедневно. Она знает статистику по всем городам, где проживают ее родные и близкие. Однако то, что происходит на Родине, женщину совсем не радует.- Я в ужасе от того, что происходит в России. И я считаю, что если бы ввели жесткий карантин, то все было бы хорошо. Россия не справилась по собственной глупости и недисциплинированности народа. У нас на весь остров было больных 168 человек и одна смерть - бабушка 80 лет. Нас берегли как зеницу ока, без пропуска на улицу не выйти. А в России все хорошо, все гуляют. Это - русская безалаберность. Видимо, весной никто не понял, зачем их посадили на карантин, - возмущена экс-амурчанка.А КАК У НИХКак отметят Новый год за рубежом?КитайЗдесь на праздник нет ограничений нигде, кроме крупных отелей и супермаркетов, где персонал носит маски, чтобы не пугать туристов. Хотя, как отмечает Светлана Муравьева, китайцы носили их и до пандемии, особенно те, кто приезжает из больших городов. Так местные и понимают, кто приезжий.На праздник женщина ждет в гости соотечественников из других уголков страны и планирует устроить «русскую тусовку»: нарядиться Снегурочкой, поводить с детьми хороводы.- Раньше на Новый год у нас было много русских туристов. Без них теперь тяжело, хоть и выручают китайские - они гораздо богаче. Но мне без своих грустно - никто не привезет родной тушенки или «макарошек», - вздыхает Светлана.ЭстонияБорис Наумов встречает Новый год в узком семейном кругу. Хотя в приоритете у эстонцев все же Рождество. Его отмечают, как и Новый год в России, с фейерверками, гуляньями, световыми фигурами, гирляндами повсюду и огромной елкой на площади.- Традиционных для Рождества блюд много, среди которых перечное печенье «Пипаркок», кровяная колбаса, пельмени; в кофейнях стоит приятный запах глинтвейна. В Эстонии я отметил бы великолепные сардельки с кислой капустой, а также традиционное блюдо «мульгикапсад». Это тушеная кислая капуста со свиными шкурками или мясом и перловкой.В целом эстонцы отмечают все праздники, которые только могут быть: от католического Рождества до старого Нового года.КореяВ Корее Новый год практически не празднуют, отмечают, в основном, Рождество - 25 декабря. Обычно в этот день Ксения собирается с друзьями и родней, но теперь массовых гуляний нет, так как все берегут здоровье друг друга. В этом году планируется провести праздник с соседями.