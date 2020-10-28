Что нужно знать про сахарный диабет?

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Сахарный диабет (СД) - это целая группа заболеваний, главным признаком которых является высокий уровень глюкозы в крови. Самые опасные его последствия - инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность, слепота, поражение артерий нижних конечностей.

Об этой тяжелой болезни, с которой можно жить, но которую все же лучше постараться предотвратить, мы побеседовали с врачом-эндокринологом поликлиники № 3 г. Благовещенска Яной Кениной.

Коварные симптомы

Сахарный диабет 1 типа чаще всего возникает в детском, подростковом или юношеском возрасте (до 30 лет) и проявляется внезапно. Снижение веса, слабость, жажда, выделение большого количества мочи, наличие ацетона в моче, запах ацетона в выдыхаемом воздухе, иногда кома - вот характерная клиническая картина начала этого заболевания. Причина развития болезни - прекращение выработки инсулина, и пожизненное его введение является единственным способом поддержания нормального уровня сахара в крови.

Сахарный диабет 2 типа развивается, как правило, после 40 лет, хотя в настоящее время это заболевание все чаще диагностируют и у молодых. Ему подвергается большинство заболевших СД: порядка 90% всех случаев. Основные причины развития заболевания - избыточный вес и наследственность.

При СД 2 типа поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Однако организм становится менее восприимчивым к нему, а со временем его становится все меньше и меньше.

- Условно, в норме нужна одна молекула инсулина, чтобы «открыть» клетки для глюкозы, а при СД 2 типа таких молекул нужно в несколько раз больше. Одной из основных причин этого является ожирение. Жир не дает инсулину надлежащим образом связываться с инсулиновыми рецепторами, - объясняет специфику заболевания Яна Юрьевна. - В отличие от СД 1 типа, это заболевание начинается постепенно, может длительное время протекать бессимптомно и часто диагностируется случайно.

Но есть и классические симптомы заболевания:

• Резкое снижение веса

• Утомляемость и слабость

• Повышенное чувство голода и жажды

• Выделение большого количества мочи

• Сухость и зуд кожи

• Частые инфекции

• Нечеткость зрения

• Медленное заживление ран

• Покалывание и онемение пальцев

При появлении таких симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу!

С диабетом можно «ужиться»

Сахарный диабет 1 и 2 типа - это хронические заболевания, при которых полное выздоровление невозможно. Однако в настоящее время разработаны методы его эффективного контроля и лечения.

- Если диагноз подтвердился, основная цель - научиться контролировать сахарный диабет. Это является гарантией снижения риска развития и прогрессирования осложнений, то есть долгой и полноценной жизни, - подчеркивает эндокринолог. - Важно также изменить образ жизни. Физическая активность, правильное питание, снижение массы тела, отказ от курения и алкоголя - все это является залогом успеха в лечении СД.

Как правильно питаться?

♦ Необходимо забыть термин «диета», поскольку соблюдение диеты подразумевает определенное ограничение в еде в течение некоторого срока, и запомнить термин «здоровое питание». Правилам здорового питания нужно следовать постоянно!

♦ Ешьте дробно, через каждые 2-3 часа, всего 5-6 раз в день, небольшими порциями. Это позволит не быть голодным и не переесть в следующий прием пищи.

♦ Готовьте пищу на гриле, на пару, варите или запекайте вместо обжаривания на сковороде.

♦ Учитывайте энергетическую составляющую (калорийность) пищи, поскольку подавляющее большинство людей с СД 2 типа имеют избыточную массу тела или ожирение.

♦ Учитывайте содержащиеся в пище углеводы, непосредственно повышающие уровень глюкозы в крови.

Пейте достаточное количество жидкости.

♦ Ограничьте употребление алкоголя. Он обеспечивает поступление в организм дополнительных ненужных калорий и замещает более необходимые пищевые продукты.

- Своим пациентам я выдаю памятку, так называемый «светофор». «Красная группа» продуктов - те, которые нужно полностью исключить из рациона. Это жиры животного происхождения, сыры и творог с большим содержанием жира, все сладкое: пирожные, торты, сладкую выпечку, конфеты, мед, варенье и т. п. «Желтая группа» - те, что можно употреблять в пищу, но в ограниченном количестве. Это сыры жирностью 20-30%, творог жирностью 3-5%, пища, богатая углеводами - хлеб, макаронные изделия, картофель, крупы. В «зеленую группу» входит все, что можно есть без ограничений: овощи, фрукты (за исключением винограда, бананов и дыни), - дает рекомендации Яна Юрьевна.

Чем заменить сахар и соль?

Даже среди диабетиков есть люди, не представляющие свою жизнь без сладкого. Очень часто в супермаркете они идут к полкам с так называемыми диабетическими продуктами и выбирают сахарозаменители. Однако к их употреблению нужно подходить очень разумно.

- К сахарозаменителям относят фруктозу, ксилит, сорбит, аспартам, но все они повышают уровень глюкозы в крови и к тому же очень калорийны, поэтому их употреблять нецелесообразно. Зато оптимально подойдет такой подсластитель растительного происхождения, как стевия. Он обладает низкой энергетической ценностью и не повышает уровень сахара в крови, - советует Яна Юрьевна.

Что касается пищевой соли, то ее употребление нужно ограничить до 5 г в сутки (чайная ложка без горки), а при наличии отеков - до 3 г.

- Это значит, что не нужно есть продукты с повышенным содержанием соли (соленые и маринованные овощи, сельдь и другую соленую рыбу, кетчуп и соленые приправы, бульонные кубики, супы из пакетиков), а также солить продукты при приготовлении. А если вы не можете абсолютно отказаться от этой специи, можно использовать соль с пониженным содержанием натрия. Она продается в отделах с диетическими продуктами, - отмечает эндокринолог.

Самоконтроль

Лечение СД требует регулярной коррекции, так как заболевание постоянно прогрессирует. Но без помощи самих пациентов подобрать правильное и эффективное лечение практически невозможно.

- Мы призываем больных, у которых выявили СД, стать активными участниками лечебного процесса, самостоятельно определять уровень сахара в крови, измерять вес и артериальное давление. Все показатели, полученные при самоконтроле, а также информацию о рационе питания, физической активности и получаемой терапии необходимо заносить в дневник самоконтроля и показывать врачу при каждом посещении. Дневник служит основой для коррекции лечения, - акцентирует внимание эндокринолог.

Важно!

Целевой уровень глюкозы в крови и гликированного гемоглобина подбираются совместно с врачом для каждого человека с СД индивидуально, в зависимости от длительности заболевания и наличия осложнений, возраста и сопутствующих заболеваний. Но в норме у здорового человека показатели на глюкометре должны быть меньше 5,6 ммоль/л натощак и меньше 7,8 ммоль/л через 2 часа после еды.

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