Место скорби - цель для вандализма

Многие захоронения на некогда главном городском погосте поросли быльем Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Любое кладбище - прежде всего памяти и выражения уважения к умершим. К сожалению, старые кладбища Благовещенска либо не сохранились вовсе, либо оказались в плачевном состоянии. Поэтому горожане объединились с благородной целью - спасти то, что осталось.

«Виноваты люди»

Как рассказывает краевед Евгений Литус, формально в амурской столице насчитывалось восемь старых кладбищ.

- При упоминании восьми кладбищ, я подозреваю, что официальных могло быть меньше, около шести, - объясняет Евгений Александрович. - Все остальные, на окраинах города, могли быть стихийными захоронениями.

Крупными кладбищами можно назвать только четыре. Первое - Вознесенское, состоящее из двух частей: той, что на улице Мухина, и той, за которую борются краеведы, - между улицами Октябрьской и Красноармейской. В дореволюционных архивах и метрических церковных книгах оно фигурирует как «городское кладбище», название «Вознесенское» нигде не упоминается. Второе кладбище - военное, где был установлен памятник погибшим во время осады Благовещенска. Основано оно предположительно в самом конце XIX века, и на 1900 год уже действовало. Третье - молоканское и четвертое - мусульманское.

До наших дней, к сожалению, дожили только два, молоканское и Вознесенское, и те лишь частично. Долгие годы места скорби захватывались с обеих сторон под базы и гаражи.

В плачевном состоянии кладбищ, отмечает краевед, виноваты сами люди.

- Если вы хотите услышать конкретные фамилии - это более сложный вопрос. Фундаментально виноват режим, который существовал в России после революции, когда классовая борьба стояла на первом месте, даже выше сохранения жизни, пропитания, безопасности и всего остального. Классовое непримирение возводилось в культ. Забвение и утрата пришли уже в 70-80-е годы, когда обком посчитал, что до строительства коммунизма рукой подать и сохранение этого наследия ни к чему, - отмечает Евгений Литус. - Кроме того открыли кладбище на 8-м километре в 1970 году, что повлекло закрытие остальных кладбищ в Благовещенска. Хотя отработка кладбищенских территорий происходила и до этого.

О военном кладбище информации вовсе нет. От него остался лишь пустырь, и краевед подозревает, что кладбище уничтожили не одновременно с другими, а несколько раньше.

Подпадает под вандализм

Сейчас активно ведутся работы по уборке и восстановлению Вознесенского кладбища. Как отмечают краеведы, именно оно - в приоритете, так как находится в самом плачевном состоянии.

- Самое забытое - это военное, там нет ничего, и с этим непонятно, что делать. С Вознесенским сложнее: с одной стороны - есть атрибуты в виде могил и надгробных плит, с другой - такого варварства не наблюдается ни на одном кладбище. Все, что там происходит, подпадает под статью «Вандализм», - с негодованием заявляет Евгений Литус. - Историческая часть Вознесенского кладбища сохранилась на четверть, не больше. Сейчас на территории стоит 240 незаконных гаражей, в отношении которых вынесены постановления о сносе, но воз и ныне там. Более того, продолжается отсыпка мест под строительство гаражей.

Такое состояние места скорби почти в центре города вызвало у краеведов праведный гнев и заставило все свои силы бросить именно туда.

Открывая прошлое

Каждый раз, когда неравнодушные активисты выходят на уборку Вознесенского кладбища, находятся новые могильные плиты. Достаточное количество памятников нашли и на субботнике, который прошел 10 октября.

- Мы их поднимаем, устанавливаем, отмечаем и стараемся найти информацию. Последняя находка ограничивается только именем и отчеством, отсутствует фамилия и, кажется, даже дата смерти. И я уже разговаривал с Сергеем Емельяновым (благовещенский краевед. - Ред.), он сказал, что идентифицировал эту могилу и знает фамилию. Пока не стал мне говорить, - интригует Евгений Литус.

О переносе захоронений со старых кладбищ информации нет. По мнению специалистов, это бессмысленно.

- По федеральному закону, даже если кладбище закрытое, если прошел санитарный срок (50-70 лет), территория может использоваться только под парковые зоны. Строительство и использование их с другими целями незаконно, - объясняет эксперт. - Да и зачем переносить захоронения? На это нужны деньги, администрация вкладываться не готова, а родственники тем более.

«Белая книга памяти»

Вознесенское кладбище богато на известных личностей, которые там захоронены.

- Мы сейчас составляем «Белую книгу памяти», работаем с архивами, в том числе амурского областного музея. Там огромное количество биографических справок и имен. Это ведь городское кладбище, другого места для захоронения не было. Всех, кроме крупных военных и молокан, хоронили на Вознесенском кладбище. Весь цвет города, области, - поведал краевед.

Например, на Вознесенском кладбище был похоронен Александр Порфирьевич Еремич, врач, который впервые изобрел и применил внутривенный наркоз, бежал из Петербурга, два года проработал в Приамурье и здесь же умер. Александр Порфирьевич работал главным врачом городской больницы Благовещенска, где совмещал руководящую должность и работу хирурга. Упоминания о нем и сейчас есть в историческом разделе на сайте медицинского учреждения.

- С исторической частью Вознесенского кладбища время сыграло злую шутку. Хотя это было, безусловно, православное кладбище, православных могил сохранилось немного. Среди найденных, в подавляющем большинстве, - нехристи, самоубийцы и иноверцы, - добавил Евгений Александрович.

Неравнодушные благовещенцы продолжают организовывать субботники на Вознесенском кладбище. Цель - не только облагородить территорию, но и спасти от полного забвения судьбы погребенных там людей. Кладбище - не кости и гранит, но история, которая не должна быть забыта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молоканское заброшено?

Как рассказал Евгений Литус, в сравнении с исторической частью Вознесенского кладбища, молоканское выглядит прилично. Но и погребения там бывали реже из-за его «узкой направленности». Хоронили там только молокан - последователей одного из течений христианства.

Впервые молокане появились на Амуре во второй половине XIX века. Их сослали на Дальний Восток за вероисповедание. К 1880-му году в Благовещенске уже насчитывалось около семи тысяч молокан. Более того, примерно 40% благовещенского купечества были последователями этого религиозного движения. И в городе остались их потомки.

- Обязательно убираем могилу свекрови раз в год. Люди - свиньи, что и говорить, и мусора полно, и могил брошенных много. Но вообще видно, что некоторые ходят, ухаживают, даже чужие могилки иногда убирают. Мы вот за «соседями» тоже приглядываем, как-то и неудобно, что твой родственник будет в окружении заваленных и заросших надгробий лежать, - поделилась Галина Викторовна, благовещенская пенсионерка.

В начале месяца Молоканское кладбище и вовсе затопили соседи. Фото МКП «ГСТК»

В стороне не остается и Городской сервисно-торговый комплекс. Как отметили в пресс-службе организации, специалисты постоянно наводят на Молоканском кладбище порядок:

- Большую помощь оказывают волонтеры, в частности торгово-промышленная палата, - отметили в ГСТК.

В настоящее время больше половины могил молоканского кладбища ухоженные, еще процентов 30 захоронений обновляются, на могилах стоят современные памятники.