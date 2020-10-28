Лимон или таблетки: что врачи говорят о профилактике против COVID-19

Лимон не повредит, но лечебные свойства его не доказаны. Фото: skitterphoto.com

На прошедшей накануне пресс-конференции со специалистами министерства здравоохранения Амурской области был затронут вопрос профилактики коронавирусной инфекции. В частности, вспомнились былые времена, когда народ сметал с полок магазинов лимон и имбирь.

- Хочу отметить, что лимон, имбирь и прочие подобные продукты никогда не были вредны. Их всегда рекомендовали употреблять в сезон вирусных заболеваний. Но напомню: их лечебные свойства не доказаны. Это лишь мера профилактики, - отметила главный врач центра медицинской профилактики Наталья Фатьянова.

Тот же самый разговор прошел и относительно противовирусных препаратов, которых тоже сейчас не найдешь в аптеках – «Арбидола» или «Гриппферона».

- Никакой опасности в их употреблении для профилактики нет. Но их лечебные свойства против именно коронавирусной инфекции тоже не доказаны, - сказала заместитель главного врача БГКБ по лечебной части, врач-пульмонолог Татьяна Орлова.

Напоминают специалисты и о других мерах профилактики, о которых твердят с начала пандемии: социальная дистанция, мытье рук и ношение масок. Также рекомендуется не забывать о дизинфекции, перчатка и промывании слизистой носа и рта водой после посещений улицы.

- Также хочу обратиться ко всем: старайтесь чаще сидеть дома! Я понимаю, что все мы хотим отдыхать, всем нам необходимо кушать и посещать магазины, но постарайтесь свести это к минимуму. Ничего не произойдет от того, что вы не сходите в кино или кафе. Так вы только сохраните здоровье себе и своим близким, - подчеркнула Татьяна Сергеевна.