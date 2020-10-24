В ДФО опробовали новые технологии укладки асфальта

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В 2020 году подрядчики в Приамурье и Камчатском крае впервые применили новые методики укладки асфальта. Ожидается, что эти технологии помогут увеличить срок службы дорожного покрытия.

Ремонт ряда дорог на Дальнем Востоке проходил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«В рамках национального проекта БКАД в 2020 году на Камчатке проведены работы на восьми дорожных объектах, семь из которых расположены в Петропавловске-Камчатском. В этом сезоне мы впервые укладывали асфальтобетон, произведенный по методике «суперпейв» - это технология, при которой материалы для строительства подбираются с учетом климатических особенностей региона», - рассказал начальник отдела дорожного хозяйства краевого министерства транспорта и дорожного строительства Михаил Передерий.

Новая методика отлично подходит для сурового климата Камчатки и позволяет создать покрытие, устойчивое к образованию колеи, трещин и разрушению.

Отмечается, что ремонт магистралей, которые вошли в нацпроект, завершен в срок. На эти работы из федерального и краевого бюджетов было выделено более 600 миллионов рублей.

В Благовещенске для сохранения дорожного покрытия подрядчики применили другую технологию – «сларри сил». Ее особенность заключается в том, что специальная смесь не дает влаге проникнуть вглубь дорожного покрытия и разрушить его. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Добавим, что в настоящее время работы по нацпроекту в Амурской области завершены на 85%, а укладка асфальтобетона закончена на 90%.

«В 2020 году акцент сделан на участки, ведущие к социально значимым объектам - школам, детским садам и больницам. Особое внимание при реализации нацпроекта уделяется доступности объектов дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья», - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

В целом в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) исполнение планов БКАД за 2020 год превышает 80%. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» инициирован президентом России Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 гг.