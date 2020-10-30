Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 октября 2020: Ковид побил новый печальный рекорд

За сутки на вирус проверили свыше 5 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция в Амурской области поставила новый рекорд по числу заболевших. За сутки было выявлено 128 новых случаев, темп прироста впервые за долгое время превысил 2%.

Среди новых заболевших у 75 человек наблюдаются симптомы ОРВИ, у 42 – пневмония, у 11 – бессимптомная форма заболевания. Всего в области зарегистрирован 6 331 случай COVID-19. По данным стопкоронавирус.рф, выздоровели 5 456 человек, из них за прошедшие сутки – 100 человек.

Всего в регионе на наличие новой коронавирусной инфекции обследовали уже 397 940 человек, за сутки – 5 761 человека. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

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