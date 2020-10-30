Амурчан зовут на «Ночь искусств»

Музейные ночи всегда собирали массу народа, но соберут ли столько же в режиме онлайн? Фото: Юлия ГОМАН

«Ночь искусств - 2020» охватит всю страну в грядущий вторник, 3 ноября. По традиции этого трудного года мероприятие пройдет в виртуальном формате- так же, как уже прошли «Библионочь» и «Ночь в музее». Однако это не значит, что культурные учреждения амурской столицы не приготовили ничего интересного.

Выставочный зал Благовещенска (инстаграм-аккаунт @vctzalbl) проведет творческую встречу с амурским художником, музыкантом и просто удивительным человеком Александром Гассаном.

Дом И. А. Саяпина (инстаграм-аккаунт @dom.sayapina) приглашает на интерактивное театрализованное мероприятие «В нашем доме поселился замечательный сосед».

Музей-мастерская А. Тихомирова (инстаграм-аккаунт @tikhomirovmuseum) организует поэтический вечер с философом Владимиром Тепляковым «Все о Шекспире и его сонетах».

Дом И. А. Котельникова (инстаграм-аккаунт @dom_kotelnikova) приглашает на видеоэкскурсию «С любовью о веке минувшем. Архитектура старого Благовещенска», которая познакомит с творчеством художника, заслуженного работника культуры РФ Юрия Наконечного. Картины художника находятся в Амурском областном краеведческом музее - именно их можно будет увидеть на экскурсии, а также в частных коллекциях других городов России и КНР.

Амурский областной краеведческий музей (инстаграм-аккаунт @museum_amur) предлагает видеоэкскурсии с рассказом об уникальных музейных экспонатах, которые имеют интересную историю происхождения и поступления в музей.

Кроме того, в честь «Ночи искусств» Амурский областной краеведческий музей на своей странице в инстаграме разыграет пригласительные билеты во все свои филиалы. Подробнее об условиях акции расскажут позднее, так что следите за новостями в социальных сетях и на официальном сайте museumamur.org.

0+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Номер с фруктами» снова на сцене

Амурский областной театр драмы продолжает радовать зрителей проверенными и уже полюбившимися постановками. Рассказываем, что смотреть на ближайших выходных.

В пятницу, 30 октября, в 18.30 амурчан ждут на сказку «Алые паруса» (12+). Одно из самых романтичных литературных произведений для юношества воплотила на сцене петербургский режиссер-постановщик Анна Троянова. Под ее руководством история любви, надежды и веры в лучший исход заиграла новыми красками, благодаря которым следить за судьбой Ассоли и Грэя интересно как в первый, так и во второй, и в третий раз.

В субботу, 31 октября, в 18.00 в театре покажут комедию «Тетки» (12+). Главным героиням спектакля предстоит побороться за старинный особняк в элитном районе города, который достался им в наследство. Ведь завладеть имуществом вознамерились и местные чиновники, и родственники тетушек, мечтающие о красивом родовом гнезде.

В воскресенье, 1 ноября, в 18.00 на сцену вернется «Номер с фруктами» (16+). Это одна из ярких премьер нынешнего театрального сезона, которая вызывает у зрителей широчайшую гамму эмоций – от лирических до почти трагических чувств. В центре сюжета окажется самый дорогой номер в некой гостинице, куда помощник регионального политика пригласил случайную знакомую. Вот только девушка оказывается совсем не той, кем представилась, и отчасти именно из-за этого обычный вечер превращается в череду незапланированных и удивительных событий.

Важно! Ранее на 1 ноября был запланирован показ другой премьеры сезона – спектакля «Евгений Онегин». По техническим причинам его пришлось перенести. Купившие билеты на «Евгения Онегина» могут по ним же попасть на спектакль «Номер с фруктами» или обменять эти билеты на 7 ноября, когда постановка по произведению Александра Пушкина все же должна состояться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Открытие концертного сезона

Амурская областная филармония открывает новый концертный сезон. В субботу, 31 октября, зрителей ждут на первом концерте после долгих месяцев онлайн-мероприятий – он называется «Пусть музыка звучит» (6+) и начнется в 18.00.

На концерте в честь открытия сезона выступят как уже известные артисты, так и новые солистки Амурской областной филармонии – вокалистки Александра Кирьянова и Марта Кибкало. Что именно исполнят девушки, пока неизвестно. Но вы еще можете успеть насладиться их пением. Стоимость билетов на концерт варьируется от 300 до 500 рублей, и они еще есть в продаже.

Один из первых концертов с начала пандемии пройдет и в Общественно-культурном центре. Группа «Рождество» выступит 3 ноября в 18.30 с программой «Так хочется жить!» (6+). Со сцены ОКЦ прозвучат проверенные временем, пропитанные любовью и верой в будущее песни коллектива, существующего уже 12 лет.

Почти все билеты уже куплены, но у пары десятков человек еще есть возможность попасть на концерт. Цена, к слову, разнится от 800 до 1800 рублей.