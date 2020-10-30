От благоустройства до ковида - что волнует амурчан

Гулять под раскидистыми ветвями деревьев – желание пока невыполнимое Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Хоть глаз выколи

Галина Александровна, благовещенка:

- По улице Шимановского, между Зейской и Ленина, еще в мае вырубили все нормальные деревья. Теперь там остались одни обрубки, лишь карагач торчит. Только улицу обезобразили! Я уже писала в администрацию, но получала лишь отписки. Также на этом участке нет нормального освещения. А его делать планируют?

Заместитель мэра Благовещенска Игорь Черный:

- В связи с обустройством ограждения территории детского сада № 28 управлением ЖКХ Благовещенска 7 мая этого года было выдано разрешение на вынужденное повреждение зеленых насаждений, расположенных в зоне ограждения. Также сообщаем, что высадка деревьев и модернизация сетей наружного освещения на данном участке в 2020 году не планируется.

Ковид - есть, врача - нет

Виктория, амурская студентка:

- У меня подтвердился COVID-19. Тест я делала платно, в частной лаборатории. В поликлинику дозвониться не могу и совершенно не понимаю, что дальше делать. Объясните, пожалуйста!

И. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева:

- Информация о положительных результатах поступит сразу в поликлинику. Врач, конечно, приедет, потому что такой информацией врачи у нас владеют. Если сегодня врач не приехал, то приедет обязательно завтра. Если что-то смущает пациента, он может позвонить в регистратуру и еще раз обозначить эту проблему.

Но еще раз хочу сказать: сейчас огромная нагрузка на врачей, до 200-250 вызовов на одну поликлинику. Поэтому время оказания помощи намного увеличилось. Не успевают наши доктора оказать помощь всем и одномоментно.

Поэтому приходится сортировать пациентов по срочности. На первом месте - те, у кого длительно сохраняется высокая температура, пациенты с сопутствующей патологией, возрастные пациенты.

КСТАТИ

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