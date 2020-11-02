Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 ноября 2020: На помощь амурским медикам придут 1700 студентов

Пандемия вызвала в амурском здравоохранении кадровые проблемы. Фото: pexels.com

Амурская область ставит один рекорд по коронавирусу за другим – за прошлые сутки врачи выявили уже 145 новых случаев заболевания. Из них у 90 человек наблюдаются симптомы ОРВИ, у 41 – пневмония, у 14 – бессимптомная форма COVID-19. Всего в области уже 6747 случаев новой коронавирусной инфекции, и это число растет.

Пандемия вызвала в амурском здравоохранении кадровые проблемы. Как сообщается на сайте правительства региона, практически во всех медорганизациях Приамурья в последнее время наблюдался острый дефицит кадров. С возросшей многократно нагрузкой на медиков в условиях пандемии этот вопрос потребовал оперативных решений.

На помощь медорганизациям пришли студенты-медики. По данным ректора АГМА Татьяны Заболотских, сейчас в амурских больницах и поликлиниках работают 260 студентов, 128 из них – в красной зоне. Кроме того, согласно заявкам медорганизаций, еще требуется 158 специалистов младшего медицинского персонала, 20 – среднего медперсонала, также накануне благовещенская городская больница сделала заявку на 15 врачей – ординаторов и 15 специалистов среднего медперсонала.

- Студенты уже помогают снять кадровое напряжение, - отметил главврач благовещенской городской больницы Александр Сучков. – Сейчас в штате больницы работают 14 врачей – стажеров, это врачи-ординаторы. Стоит отметить, что они показали себя во многих отношениях лучше, чем врачи, приезжающие из районов. Главные преимущества – тяга к знаниям, обучаемость и владение компьютером. Задействованы студенты и в качестве среднего медперсонала, и даже при условии, что им в чем-то не хватает навыков, главное, что есть специалисты, готовые оказать помощь. В части младшего медперсонала сейчас дефицита нет, сюда охотно идут и из других медорганизаций.

Сейчас в городской больнице в качестве младшего персонала работают 10 студентов медакадемии и 10 студентов медицинского колледжа. Как отмечают специалисты, молодой персонал реже болеет, а если и инфицируются, то переносят болезнь легче и быстрее.

Губернатор Василий Орлов призвал главврачей активнее задействовать студентов в работе, чтобы разгрузить штатных специалистов:

- То, что уже сделано, – хорошо, но мы с вами должны определить, что нужно сделать, чтобы решить проблему. В АГМА – 1700 студентов, которые могут помочь значительно снизить нагрузку на амурских медиков. Их можно задействовать при выполнении в том числе и «бумажной» работы при заполнении различных форм и бланков. Работать в режиме колоссальной нагрузки, которая сейчас сложилась в медорганизациях области, очень трудно. Но такая обстановка сохранится у нас еще несколько месяцев, поэтому нам необходимо помочь трудовым коллективам. Сейчас ресурс Медакадемии использован не полностью. Подумайте и подайте предложения в минздрав области.

Также и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева обратилась к ректору Медакадемии с предложением привлечь к работе в борьбе с коронавирусом профессорско-преподавательский состав.

- Профессора и доктора могут консультировать удаленно наших врачей по плану и тактике лечения больных, - отметила Светлана Леонтьева.