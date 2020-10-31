Реанимацию главной областной больницы Приамурья отремонтировали впервые за 25 лет

Впервые за 25 лет реанимационное отделение Амурской областной больницы капитально отремонтировали – затраты на капремонт составили 303 млн рублей. Работы провели благодаря единой дальневосточной субсидии, доступной только регионам Дальнего Востока, сообщила в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

После ремонта помещений общей площадью более 950 кв.м. реанимации теперь сможет принимать 15 человек вместо 12. Кроме того, была оборудована палата выхода из наркоза после операций, палата для ожоговых больных со специальной кроватью, приобретены новые аппараты искусственной вентиляции легких, наркозная станция, дефибрилляторы, энцефалографы. Также в реанимации заменили два лифта и сделали отдельное помещение для приема родственников пациентов.

Напомним, Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром РФ, в июне 2018 года подписал постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста. Кроме того, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев призвал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии. До 2022 года из федерального бюджета 11 регионам ДВ выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше тысячи социальных объектов, 47 больниц капитально отремонтируют, построят еще 24 клиники и 52 ФАПа, закупят новое оборудование для 162 учреждений здравоохранения.