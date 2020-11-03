Поджелудочная, мозг, легкие: какие органы поражает COVID-19

Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Приамурье. Только за прошлую неделю, с 26 октября по 1 ноября, в регионе заболели 778 человек, показатель заболеваемости на 42,5% превысил уровень предыдущей недели.

На фоне этой ситуации главный врач-инфекционист Приамурья, главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина продолжает отвечать на актуальные вопросы амурчан о том, почему важно соблюдать карантин и какие органы, помимо легких, может затронуть коронавирус.

Контроль за состоянием

«Карантин нужен, в первую очередь, для вас», - прямо заявляет Елена Андреевна. За эти 14 дней человек, который знает, что контактировал с больным COVID-19, должен наблюдать за своим состоянием: поднялась ли температура, пропало ли обоняние, появились ли заложенность носа, кашель, головные боли или слабость.

- Пропажа обоняния - один из первых и важных признаков, характерных только для коронавирусной инфекции. Есть еще очень редкие заболевания, когда человек не чувствует запахи при поражении центральной нервной системы, но этих больных единицы, - объясняет Елена Саяпина. - И вот, за эти 14 дней у вас появляются симптомы. Вы понимаете, что, возможно, у вас развивается клиника коронавируса. Тогда да, нужно начинать лечиться.

Защита близких

Если вы живете не одни, во время карантина и лечения на дому нужно соблюдать несколько правил - это поможет обезопасить ваших близких. Нужно соблюдать дома масочный режим, проветривать помещение, обрабатывать поверхности, с которыми контактирует больной. Для этого будет достаточно обычного спирта или водки, если у вас нет специализированных средств.

- У нас есть случай: заболел ребенок, в семье помимо него - мама, папа, еще один мальчик, - приводит пример инфекционист. - Мы пролечили ребенка 26 дней, наблюдали его на дому, но ни мама, ни папа, ни брат - никто не заболел. Причем эти люди не были в какой-то специальной одежде. Они соблюдали масочный режим, проветривали каждые четыре часа, обрабатывали поверхности, выделили отдельную посуду и туалет для ребенка - у него ковид проходил в виде диареи, изначально к врачу обратились именно с этим.

Малоизвестные симптомы

Да, хотя легкие и остаются основным органом мишени, в опасности могут оказаться не только они.

- Ковид поражает не только легкие. Он поражает желудочно-кишечный тракт. Сегодня уже доказано, что есть коронавирусный энцефалит (группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. - Ред.). Он поражает мозг. Что такое пропажа обоняния - это вирус проходит решетчатую кость и попадает в мозг, - рассказывает Елена Саяпина.

По словам врача, из-за поражения коронавирусом центральной нервной системы пациенты не всегда адекватно ведут себя в первые недели болезни.

- Сегодня это доказано, у них даже есть делирии (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. - Ред.). Есть шкала, по которой определяется степень поражения головного мозга, - подчеркивает врач. - Также поражается поджелудочная железа. Почему люди с сахарным диабетом в зоне риска? Потому что поражается желудочно-кишечный тракт и вовлекается поджелудочная железа.

И поэтому так важно соблюдать меры предосторожности, о которых не устают говорить доктора. А именно - носить маски, соблюдать дистанцию и обрабатывать руки в общественных местах.