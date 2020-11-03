«Обнял бы и расцеловал»: песня школьницы из Благовещенска растрогала Путина

Елизавета Долженкова, школьница из Благовещенска, смогла поучаствовать в финале конкурса «Большая перемена» и поговорить с Владимиром Путиным.

В понедельник, 2 ноября, президент России связался с участниками всероссийского конкурса школьников по видеоконференции. Он общался с некоторыми участниками, узнавал об их проектах и успехах в конкурсе. Шанс рассказать о себе получила и юная благовещенка.

Елизавета поделилась, что с пяти лет занимается народной музыкой в школе искусств. Тогда Владимир Путин попросил ее спеть что-нибудь – «хотя бы чуть-чуть».

Девушка исполнила фрагмент песни «Умывает ясно солнышко». Весь зал разразился аплодисментами. Владимир Путин тоже оценил выступление и сказал, что если бы находился рядом, то расцеловал бы и обнял девушку. Он также поблагодарил родителей и преподавателей Елизаветы.

Преподаватели девушки из центральной детской школы искусств назвали девушку своей гордостью.

– Девочка талантлива и всесторонне развита, образована – у нее серьезные успехи не только в вокале, но и в литературном творчестве. Работая с нашими детьми, мы отвечаем за качество своей работы! – отметила преподаватель школы искусств Татьяна Бедерина.

Финал конкурса «Большая перемена» сейчас проходит в международном детском центре «Артек» в Крыму. Глава государства пообещал школьникам, что конкурс станет ежегодным. А победители смогут получить серьёзные призы – крупную денежную премию и шанс поступить в лучшие вузы страны.