Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 ноября 2020: Число зараженных перевалило за 7 тысяч человек

Стоит ли при такой обстановке напоминать о ношении масок? Фото: pexels.com

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Приамурью. За прошлые сутки врачи выявили 159 новых случаев, темп прироста достиг 2,3%. Из новых заболевших у 67% болезнь протекает в виде ОРВИ – это 107 человек. Еще у 41 пациента наблюдается пневмония, у 11 – бессимптомная форма коронавируса.

Таким образом, сейчас в Амурской области зарегистрировано 7 220 случаев заболевания ковидом, это 913,87 на 100 тысяч населения. Всего в регионе на коронавирус обследовали 413 114 жителей, за последние сутки – 5 562 человека.

На фоне увеличения числа заболевших управление Роспотребнадзора по Приамурью напоминает о профилактике новой коронавирусной инфекции. Мы все их знаем (что не мешает некоторым их нарушать): воздержитесь от посещения общественных мест, используйте маску, избегайте близких контактов с больными, регулярно мойте руки, дезинфицируйте поверхности, не обнимайтесь и пользуйтесь индивидуальными предметами гигиены.

Данные - стопкоронавирус.рф, инфографика - yandex.ru

КСТАТИ

5 правил при подозрении на новую коронавирусную инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.