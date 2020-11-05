Руководитель ЧОПа и охранник предстанут перед судом по делу о стрельбе в амурском колледже

В день трагедии вокруг колледжа собрались десятки людей, недоумевающих - как это могло произойти в их городе, как это вообще могло произойти Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора частной охранной организации и сотрудника охраны Амурского колледжа строительства и ЖКХ, где 14 ноября 2019 года студент застрелил двоих учащихся.

Напомним, почти ровно год назад учащийся принес в здание колледжа охотничье ружье. Он беспрепятственно пронес оружие мимо охранника, и ранним утром открыл стрельбу по другим студентам. Одна из жертв погибла на месте, еще три человека были тяжело ранены. И сразу возник вопрос - как молодому человеку удалось пронести ружье в охраняемое здание. Теперь у нас есть на него ответ.

Согласно материалам уголовного дела, у охранника колледжа не было удостоверения – мужчина не смог получить его после курсов профподготовки потому, что ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений и состоял на учете в органах здравоохранения. Несмотря на это, гендиректор ЧОПа принял его на работу и доверил ему охранять детей.

Кроме того, гендиректор не принял никаких мер, чтобы охранник получил удостоверение, не заменил его на другого специалиста, а с мая 2019 года вообще не следил за его работой. И более того – не обеспечил пост портативным металлодетектором и специальными средствами, не организовал работу дежурной части и группы быстрого реагирования.

Все перечисленное повлекло реальную опасность для жизни и здоровья преподавателей, учащихся, работников и посетителей колледжа. Стрелок беспрепятственно пронес оружие в здание, а после начала стрельбы сотрудник не смог своевременно предупредить полицию о случившемся.

- Таким образом, по версии следствия, обвиняемые оказали ненадлежащие услуги по охране учебного корпуса, что повлекло причинение смерти двоим и причинение вреда здоровью различной степени тяжести еще троим учащимся, - подытоживают в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.