Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 ноября 2020: За неделю в регионе заразились 778 человек

Уровень заболеваемости вырос на 42,5% по сравнению с предыдущей неделей. Фото: pexels.com
Коронавирус продолжает распространяться по Амурской области. За прошедшие сутки в регионе заболели 156 человек, у большинства из них наблюдаются только симптомы ОРВИ. Всего в области заразились 6903 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Между тем, портал стопкоронавирус.рф информирует о 5739 выздоровевших, из которых 38 пошли на поправку в прошлые сутки. Новых летальных исходов зарегистрировано не было.
Всего же за неделю с 26 октября по 1 ноября коронавирусом заразились 778 человек. Показатель заболеваемости превысил уровень предыдущей недели на 42,5%. Из заболевших за неделю у 59% выявлены симптомы ОРВИ, у 26% - пневмония, у 15% - бессимптомная форма. Подробнее о том, где заболевали ковидом, смотрите в рубрике «Только цифры».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Где выявлены новые случаи COVID-19 с 26 октября по 1 ноября:
- г. Благовещенск – 279 случаев;
- г. Свободный – 100 случаев;
- г. Тында – 95 случаев;
- Сковородинский район – 65 случаев;
- г. Белогорск – 31 случай;
- г. Шимановск – 28 случаев;
- г. Зея – 24 случая;
- Тамбовский район – 23 случая;
- Магдагачинский район – 22 случая;
- Серышевский район – 13 случаев;
- Октябрьский район – 13 случаев;
- Мазановский район – 11 случаев;
- Ивановский район – 10 случаев;
- Константиновский район – 9 случаев;
- г. Райчихинск – 9 случаев;
- Ромненский район – 8 случаев;
- Благовещенский район – 7 случаев;
- Бурейский район – 6 случаев;
- Тындинский район – 5 случаев;
- Зейский район – 4 случая;
- Завитинский район – 4 случая;
- Селемджинский район – 3 случая;
- Архаринский район – 3 случая;
- Шимановский район – 2 случая;
- Белогорский район – 2 случая;
- Михайловский район – 1 случай;
- Свободненский район – 1 случай.
По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области