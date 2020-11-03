Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 ноября 2020: За неделю в регионе заразились 778 человек

Уровень заболеваемости вырос на 42,5% по сравнению с предыдущей неделей. Фото: pexels.com

Коронавирус продолжает распространяться по Амурской области. За прошедшие сутки в регионе заболели 156 человек, у большинства из них наблюдаются только симптомы ОРВИ. Всего в области заразились 6903 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Между тем, портал стопкоронавирус.рф информирует о 5739 выздоровевших, из которых 38 пошли на поправку в прошлые сутки. Новых летальных исходов зарегистрировано не было.

Всего же за неделю с 26 октября по 1 ноября коронавирусом заразились 778 человек. Показатель заболеваемости превысил уровень предыдущей недели на 42,5%. Из заболевших за неделю у 59% выявлены симптомы ОРВИ, у 26% - пневмония, у 15% - бессимптомная форма. Подробнее о том, где заболевали ковидом, смотрите в рубрике «Только цифры».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где выявлены новые случаи COVID-19 с 26 октября по 1 ноября:

- г. Благовещенск – 279 случаев;

- г. Свободный – 100 случаев;

- г. Тында – 95 случаев;

- Сковородинский район – 65 случаев;

- г. Белогорск – 31 случай;

- г. Шимановск – 28 случаев;

- г. Зея – 24 случая;

- Тамбовский район – 23 случая;

- Магдагачинский район – 22 случая;

- Серышевский район – 13 случаев;

- Октябрьский район – 13 случаев;

- Мазановский район – 11 случаев;

- Ивановский район – 10 случаев;

- Константиновский район – 9 случаев;

- г. Райчихинск – 9 случаев;

- Ромненский район – 8 случаев;

- Благовещенский район – 7 случаев;

- Бурейский район – 6 случаев;

- Тындинский район – 5 случаев;

- Зейский район – 4 случая;

- Завитинский район – 4 случая;

- Селемджинский район – 3 случая;

- Архаринский район – 3 случая;

- Шимановский район – 2 случая;

- Белогорский район – 2 случая;

- Михайловский район – 1 случай;

- Свободненский район – 1 случай.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области