«Надежда» для одиноких пенсионеров

В «Надежде» образовалось дружное сообщество людей, готовых подставить друг другу плечо Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Каждый день в Благовещенске появляется информация о пропаже людей. Многие из них пенсионеры, которые страдают потерей памяти и имеют проблемы со здоровьем. Так было и с Владимиром Худченко - 76-летнего дедушку искали в амурской столице на протяжении десяти дней. А когда нашли, оказалось, что его никто не ждет.

Нашли и отдали

Объявление о пропаже Владимира Худченко начали размещать в социальных сетях и местных СМИ в конце августа. Мужчина ушел из дома в Благовещенске в районе первой городской больницы, но так и не вернулся. Также сообщалось, что дедушка страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Найти Владимира Никитича удалось спустя полторы недели - оказалось, он несколько дней жил около мусорного контейнера в селе Белогорье. Кормили мужчину неравнодушные люди, которые и решили рассказать о нем в интернете.

После радостной новости прошло какое-то время. Все уже забыли о дедушке, думая, что его забрали любящие родственники. Но, к сожалению, близких людей у мужчины не оказалось, и его отвезли в белогорский приют «Надежда».

- Недавно в соцсетях искали дедушку, Худченко Владимира Никитича 1944 года рождения. Его нашли, привезли в приют, высадили и уехали. Ни документов, ни средств к существованию никто не оставил. Стесняюсь спросить, а где те, кто искал? Дедушку нужно кормить и лечить. Ничего не слышит и не помнит, - возмутилось руководство приюта «Надежда» в социальных сетях.

Дедушка и по сей день находится в приюте среди таких же одиноких людей, которые оказались никому не нужны.

Вера помогает жить

В приют «Надежда» попадают по разным причинам. В основном постояльцами являются бывшие алкоголики, бомжи, а некоторых привозят дети и внуки.

Каждый день в «Надежде» начинается одинаково. Утром постояльцы обязательно обращаются к богу - иногда к ним приходит священник, однако чаще жильцы приюта самостоятельно разбирают «слово Божие». Бывшие маргиналы признаются, что только вера помогла им справиться с жизненными трудностями и встать на истинный путь.

Затем все идут на завтрак, а потом занимаются работой. У дееспособных постояльцев есть обязанности. Кто-то готовит обед, кто-то ухаживает за лежачими стариками.

Есть у жителей приюта и свободное время. Обычно оно наступает после обеда. Мужчины и женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, гуляют на территории, читают книги или смотрят любимые передачи по телевизору.

Администрация «Надежды» старается радовать своих подопечных время от времени. В приюте всегда отмечают дни рождения и другие праздники. Постояльцы получают поздравления и, конечно, подарки.

Для многих приют стал настоящим домом Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Надежда есть

Волонтеры, которые искали Владимира Худченко, отмечают, что ситуация с мужчиной нетипичная - родню дедушки не получается найти уже несколько месяцев.

- По факту у него нет родственников на территории России. Его ближайшие родственники находятся на Украине. Сейчас наш отряд пытается выйти на них. Пока непонятно, как дедуля вообще оказался на территории РФ, да еще и в Амурской области, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур».

В ПСО подчеркнули, что этим вопросом занимаются и отряды с Украины. Все очень надеются найти близких Владимира Никитича и отправить дедушку домой.

- Это единственный подобный случай в нашем отряде. И мы всеми силами стараемся помочь. Поисками родных занимается не только наш отряд, а также отряды Украины. Надеемся, что в ближайшее время родственники будут найдены, - добавили волонтеры.

Шанс на это действительно есть. Из разговора с жителями приюта мы узнали, что в их стенах уже был похожий случай. Еще одного дедушку с потерей памяти и без документов привезли в «Надежду» некоторое время назад. Однако отыскать родственников все же удалось, и близкие мужчины приехали из Сибири и забрали его домой. Возможно, Владимира Худченко тоже ждет такая счастливая судьба.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

История одного постояльца

Сергей живет в приюте «Надежда» четыре года. Он - бывший алкоголик. Именно здесь ему помогли справиться с вредной привычкой.

- После окончания университета я начал сильно пить. Пропил квартиру. Был во многих реабилитационных центрах, но ничего не спасало. Однажды я так напился, что стало очень плохо. Тогда я решил что-то поменять в своей жизни и вспомнил, что кто-то говорил про наш приют, - рассказывает Сергей.

В «Надежде» мужчина помогает ухаживать за лежачими стариками. Кроме того, Сергей обратился к вере и пока не спешит покидать приют.

- Один раз я все же вышел из приюта. Выпил, обратно идти побоялся. Хорошо, что меня взяли обратно. Неизвестно, что бы тогда со мной было. С тех пор веду себя прилежно. Обратился к вере, ухаживаю за стариками. Здесь мне хорошо, - поделился бывший алкоголик.

Несмотря на то, что есть примеры успешного окончания историй выпускников приюта, Сергей уходить пока не планирует. У мужчины есть высшее образование и неплохие перспективы. Однако он считает, что нужен своим старикам здесь.