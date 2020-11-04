Лучший участковый Приамурья: Если на участке тишина – значит, я справляюсь с работой

Андрей Костромин заступил на службу в 2016 году. Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области

«Комсомольская правда» и Министерство внутренних дел РФ много лет подряд проводят ежегодный конкурс «Народный участковый». И 2020 год не стал исключением. Регионы посредством онлайн-голосования уже выбрали своего лучшего участкового, а теперь пора решить – кто из них станет народным участковым России.

Участие в конкурсе принимает и сотрудник из Амурской области. В региональном этапе конкурса «Народный участковый – 2020» больше всего голосов набрал старший лейтенант полиции Андрей Костромин – старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по ЗАТО Циолковский. Лучшим участковым региона его назвали 7 847 человек.

Андрей Костромин служит в органах внутренних дел с 2016 года. Работать он сразу пришел в отдел МВД России по ЗАТО Циолковский на должность участкового уполномоченного полиции, а сейчас «дорос» до старшего участкового уполномоченного.

- Службу выбрал осознанно, - рассказывает сам участковый. – Я считаю, что это ключевая служба в МВД. Она не борется с последствиями, а играет на опережение – чтобы человек не совершил административное правонарушение или какое-либо преступление.

За Андреем Костроминым закреплен административный участок в ЗАТО Циолковский с наибольшим количеством жителей. На нем проживают около 3000 человек.

Народный участковый приамурья служит в космическом городе. Фото: пресс-служба УМВД России по Амурской области

- Андрей Андреевич умело находит общий язык и входит в доверительные отношения с населением на своем административном участке, умело применяет все профессиональные качества, необходимые для участкового уполномоченного полиции, чтобы решит возложенные на него задачи. Кроме того, он может оказать человеческую поддержку, - характеризует своего подчиненного врио начальника ОМВД России по ЗАТО Циолковский Игорь Шабалкин.

Доверие людей, пожалуй, одно из главный достижений Андрея Костромина. Жители Циолковского знают, что к участковому можно обратиться за помощью в любое время. Он всегда выслушает и поможет решить возникшие проблемы.

- Самое важное для участкового - когда на участке, который он обслуживает, тишина. Если это тишина – значит, участковый справляется со своими обязанностями. Если что-то где-то случается, значит, где-то немного не доработал, - подытоживает Андрей Костромин.

Именно Андрей Костромин будет представлять Амурскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2020». В нем участвует по одному представителю от каждого региона России. До 10 ноября каждый пользователь интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

КСТАТИ

Второе место в амурском этапе конкурса «Народный участковый – 2020» занял Рафик Епремян, ОМВД России по Сковородинскому району (7281 голосов). А «бронза» досталась Виктору Захарову из МО МВД России «Шимановский» (7225 голосов).