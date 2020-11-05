Число родов вырастет вдвое: Как будет работать перинатальный центр после перевода беременных из роддома Благовещенска

Порядка 20 малышей будет появляться на свет за сутки в перинатальном центре. Фото: amurobl.ru

Амурский областной перинатальный центр примет беременных из городского роддома Благовещенска, где готовится к работе резервный инфекционный госпиталь. Как будет работать центр после увеличения пациенток и хватит ли на всех докторов, рассказала и. о. заместителя главного врача по родовспоможению АОКБ Ольга Радченко.

- В настоящее время мы уже начали осуществлять прием городских женщин беременных и женщин на родоразрешение из городского роддома. По предварительным данным, имеется около 300 беременных с доношенными сроками от 37 до 40 недель, - рассказала врач. - Областной перинатальный центр готов принять этих женщин. Конечно, нагрузка на врачей увеличится в два раза. Поэтому мы надеемся на перевод врачей городского роддома к нам в помощь.

По словам Ольги Радченко, сейчас в перинатальном центре имеется дефицит кадров, но он компенсируется за счёт враче, отозванных из отпуска, с учёбы. Пока доктора справляются.

- Ранее перинатальный центр в среднем принимал 10-12 родов в сутки, сейчас мы ожидаем, что количество родов увеличится до 20, - описывает масштабы и. о. заместителя главврача по родовспоможению. - В настоящее время мы справляемся. Лично я вчера дежурила, количество родов возросло, но штат укомплектован полностью, и оказание акушерско-гинекологической помощи проводится в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами министерства здравоохранения.

Также Ольга Радченко отметила, что для женщин созданы комфортабельные условия. Они находятся в палатах максимум по двое, в каждой палате находится душ и туалет. Питание также приносят в палату. И эти условия с прибытием пациенток из роддома Благовещенска не изменятся.