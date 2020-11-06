Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 ноября 2020: Каждый день – рекорд по заболевшим

Так, 5 ноября сообщалось о 162 новых случаях заражения, выявленных за сутки. Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжает стремительно расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Несколько дней подряд отмечается рекордное число заболевших. Так, 5 ноября сообщалось о 162 новых случаях заражения, выявленных за сутки. Темп прироста составил 2,2%.

При этом в редакцию «Комсомольской правды Благовещенск» регулярно поступают жалобы амурчан на работу различных медицинских учреждений. В одном из последних обращений нам рассказали, что ждать результатов теста на COVID-19 приходится почти две недели.

- У меня душа за них болит! – говорит благовещенка, у которой заболели дочь и внучка. – Уже почти две недели не можем узнать результат. Тест в третьей поликлинике 22 октября. По телефону говорят, что результатов нет. Дозвонилась в Роспотребнадзор, там дали номер телефона медицинского консультанта, а он не берет трубку.

Еще о двух похожих случаях рассказывается в комментариях к одному из постов в инстаграм-аккаунте регионального министерства здравоохранения. Что примечательно, проблемы опять-таки возникли с третьей поликлиникой Благовещенска.

- Я уже 12 дней жду результат на COVID. 23.10 взяли мазок ПЦР врачи из 3 поликлиники, 5.10 у меня заканчивается больничный. Что мне делать в данной ситуации? – вопрошает одна из амурчанок-комментаторов. – Симптоматика заболевания сохраняется! До поликлиники и лаборатории дозвониться невозможно! Мне туда самой идти, все уточнять и подвергать риску заражения людей?

Другая женщина, сдававшая тест 22 октября, пишет:

– Я дозваниваюсь до заведующей, но она говорит, что мой тест не готов. Сегодня сказала звонить в четверг. Две недели делается тест… - такое сообщение опубликовано 3 ноября.

Ранее сообщалось, что результаты исследований будут присылать по СМС, однако этот способ, судя по всему, пока распространился не на все поликлиники. В частности, в поликлинике №3 города Благовещенска за информацией о результатах мазков просят звонить с 08.00 до 15.00 по номерам: 77-24-10, 77-24-28. А в инстаграм-аккаунте поликлиники №1 и вовсе предлагают приходить в кабинет №114 с 14.00 до 15.00. И это несмотря на то, что пациентам с подозрением на коронавирус рекомендовано воздержаться от контактов с другими людьми.