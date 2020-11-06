Амурчанка облила автомобиль бензином и взорвалась на дороге

Взрыв прогремел днем 4 ноября. Фото: управление МЧС по Амурской области

Днем 4 ноября в Благовещенске прогремел оглушительный взрыв. Прямо посреди одной из дорог в центре города взорвался автомобиль. Объятый пламенем, он еще некоторое время продолжал движение, после чего остановился. Сидевшая за рулем 39-летняя женщина не смогла выбраться и погибла на месте. На место выехали эксперты испытательной пожарной лаборатории, чтобы разобраться в случившемся.

- В 10.24 нам поступило сообщение о возгорании автомобиля. Когда спасатели приехали, автомобиль уже горел открытым пламенем. На месте работали девять пожарных и две единицы техники. В 10:31 возгорание ликвидировали. В машине обнаружен погибший. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, - сообщили в тот же день в пресс-службе амурского управления МЧС.

Следователи организовали проверку, чтобы установить причину возгорания и обстоятельства гибели автомобилистки. А уже 5 ноября в социальных сетях появилось шокирующее видео. На нем запечатлено, как женщина на заправке, недолго провозившись с клапаном бензобака, направляет шланг прямо в салон машины и начинать заливать его бензином. Мгновенно начали распространяться слухи – это та самая, которая сгорела на Нагорной.

Утром 6 ноября в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Амурской области подтвердили эту информацию. Да, на записи действительно тот автомобиль, который позже сгорит вместе со своей хозяйкой. Специалисты изъяли оригинал видео и приобщили его к материалам дела. Сейчас они пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Врач-психотерапевт Максим Чекмарев:

– Если быть честным, невозможно достоверно сказать, в каком состоянии находится человек, когда делает то, что кажется нам нелогичным и страшным. Но это нас пугает, поэтому мы и задаемся вопросом.

Что можно сказать о любом человеке, который так поступает? Он испытывает отчаяние, одиночество, чувствует бессмысленность. Эти состояния могут иметь совершенно разные причины. Поэтому и люди задаются этим вопросом. Они не хотят узнать, что произошло с этой женщиной. Они хотят узнать, не произойдет ли с ними что-то похожее.

Рецепт в данном случае один. Нужно преодолевать одиночество, бессмысленность и отчаяние.