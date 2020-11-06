Звезда Comedy Woman добивается теста на COVID-19 для родителей из Приамурья

Евгений Бороденко с родителями. Фото: www.instagram.com/evgenyborodenko/

Артист юмористического шоу Comedy Woman Евгений Бороденко возмущен качеством амурского здравоохранения. В Благовещенске проживают его родственники, которые, по словам актера, не могут дождаться вызванного на дома врача и теста на коронавирус.

Родители Евгения Бороденко живут в Благовещенске. По словам артиста, они заболели – чувствуют высокую температуру, компьютерная томография показала 12% поражения легких. При этом, пишет Евгений Бороденко в своем инстаграме, врач домой к его близким не приезжает.

- Приехала скорая увезла на КТ (компьютерную томографию – Ред.), которое показало 12 процентов поражения легких. Прописали антибиотики и оставили дома. Тест на Covid-19 не взяли! – не сдерживая эмоций, рассказывает о ситуации актер.

Он также пишет, что пытается дозвониться до Москвы по всем номерам министерства здравоохранения Амурской области, но никто не берет трубку. А ведь совсем недавно, в августе этого года, приезжая к родителям в Благовещенск Евгений Бороденко хорошо отзывался о местной медицине и писал, что лечиться в областную столицу едут со всего региона.

Напомним, по последним данным портала стопкоронавирус.рф в Амурской области выявлено 7382 случая новой коронавирусной инфекции, зарегистрировано 63 летальных исхода. Выздоровели 5 896 человек.